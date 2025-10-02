Vlad Pascu încearcă să scape de pedeapsa aspră prin două căi extraordinare de atac. A omorât doi tineri și a rănit alți trei

Vlad Pascu, tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru tragedia de la 2 Mai, solicită rejudecarea dosarului.

Pascu a formulat prin avocații săi două acțiuni de recurs în casație, o cale extraordinară de atac, împotriva deciziei Curții de Apel Constanța, care l-a găsit vinovat de ucidere din culpă și alte infracțiuni rutiere.

Cele două acțiuni vor fi analizate de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar decizia care va fi luată va fi una definitivă.

Una dintre acțiuni a fost depusă de avocații din Constanța, care spun că Pascu ar fi trebuit să beneficieze de o sentință redusă după ce a făcut un denunț la DIICOT.

Cealaltă acțiune depusă de avocatul din Capitală spune că Vlad Pascu ar fi trebuit să fie supus unei expertize pentru a se stabili dacă substanțele interzise descoperite în sânge după accident îi afectau capacitatea de a conduce.

În cazul în care se va admite acțiunea formulată de Vlad Pascu, dosarul accidentului de la 2 Mai s-ar putea rejudeca doar în faza apelului, respectiv la Curtea de Apel Constanța.

Tragedia de la 2 Mai a avut loc în august 2023, atunci când Vlad Pascu, aflat sub influența substanțelor interzise, a lovit mortal cu maşina doi tineri și a rănit alți trei.

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat definitiv la zece ani de închisoare pe Vlad Pascu, menținând decizia primei instanțe, Judecătoria Mangalia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













