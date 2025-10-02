Vlad Pascu încearcă să scape de pedeapsa aspră prin două căi extraordinare de atac. A omorât doi tineri și a rănit alți trei

Stiri actuale
02-10-2025 | 17:20
×
Codul embed a fost copiat

Vlad Pascu, tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru tragedia de la 2 Mai, solicită rejudecarea dosarului.

autor
Yvette Mîrza

Pascu a formulat prin avocații săi două acțiuni de recurs în casație, o cale extraordinară de atac, împotriva deciziei Curții de Apel Constanța, care l-a găsit vinovat de ucidere din culpă și alte infracțiuni rutiere.

Cele două acțiuni vor fi analizate de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar decizia care va fi luată va fi una definitivă.

Una dintre acțiuni a fost depusă de avocații din Constanța, care spun că Pascu ar fi trebuit să beneficieze de o sentință redusă după ce a făcut un denunț la DIICOT.

Cealaltă acțiune depusă de avocatul din Capitală spune că Vlad Pascu ar fi trebuit să fie supus unei expertize pentru a se stabili dacă substanțele interzise descoperite în sânge după accident îi afectau capacitatea de a conduce.

Citește și
vlad pascu
Motivarea condamnării definitive a lui Vlad Pascu: Pedeapsa trebuie să fie severă, dar nu a avut intenția de a ucide

În cazul în care se va admite acțiunea formulată de Vlad Pascu, dosarul accidentului de la 2 Mai s-ar putea rejudeca doar în faza apelului, respectiv la Curtea de Apel Constanța.

Tragedia de la 2 Mai a avut loc în august 2023, atunci când Vlad Pascu, aflat sub influența substanțelor interzise, a lovit mortal cu maşina doi tineri și a rănit alți trei.

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat definitiv la zece ani de închisoare pe Vlad Pascu, menținând decizia primei instanțe, Judecătoria Mangalia.

Sursa: Pro TV

Etichete: recurs, iccj, Vlad Pascu,

Dată publicare: 02-10-2025 17:18

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
Citește și...
Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, arestat la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa
Stiri actuale
Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, arestat la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa

Tudor Duma, zis „Maru”, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-ar fi drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, a decis Tribunalul Bucureşti, luni. Decizia poate fi contestată.

Motivarea condamnării definitive a lui Vlad Pascu: Pedeapsa trebuie să fie severă, dar nu a avut intenția de a ucide
Stiri Justitie
Motivarea condamnării definitive a lui Vlad Pascu: Pedeapsa trebuie să fie severă, dar nu a avut intenția de a ucide

Curtea de Apel Constanța a publicat motivarea condamnării lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu doi morți și trei răniți.

Decizie finală în dosarul ”2 Mai”. Daunele pe care trebuie să le plătească Vlad Pascu victimelor sale
Stiri Justitie
Decizie finală în dosarul ”2 Mai”. Daunele pe care trebuie să le plătească Vlad Pascu victimelor sale

Vlad Pascu, autorul tragicului accident de la 2 Mai, în care doi tineri au murit și alți trei au fost răniți, și-a aflat sentința definitivă. Tânărul rămâne cu pedeapsa de 10 ani de închisoare cu executare.

Reacţia părinţilor tinerilor ucişi de Vlad Pascu: E o decizie sfidătoare. Peste trei ani îl vom vedea pe străzi
Stiri actuale
Reacţia părinţilor tinerilor ucişi de Vlad Pascu: E o decizie sfidătoare. Peste trei ani îl vom vedea pe străzi

Părinţii celor doi tineri ucişi în accidentul de la 2 Mai critică dur decizia Curţii de Apel Constanţa de a-l condamna pe Vlad Pascu la doar zece ani închisoare.

Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de zece ani de închisoare, în urma accidentului de la 2 Mai. Decizia este definitivă
Stiri Justitie
Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de zece ani de închisoare, în urma accidentului de la 2 Mai. Decizia este definitivă

Vlad Pascu, şoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri şi a rănit alţi trei în localitatea 2 Mai, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Constanţa la zece ani închisoare.

Recomandări
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Stiri actuale
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Stiri actuale
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Octombrie 2025

48:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28