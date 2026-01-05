Fiul lui Nicolas Maduro a făcut apel la unitate după capturarea tatălui său: „Istoria va arăta cine sunt trădătorii”

Stiri externe
05-01-2026 | 14:33
Nicolas Maduro Guerra
Fiul lui Nicolas Maduro, Nicolas Maduro Guerra, a cerut unitate după capturarea tatălui său de SUA, afirmând că „istoria va arăta trădătorii”.

autor
Aura Trif

"Vor ei să semene îndoială? Nu vor reuşi, nu pot reuşi, nu pot semăna îndoială. Se va vedea apoi, istoria va spune cine au fost trădătorii, istoria o va dezvălui, vom vedea", a declarat Maduro Guerra, conform unui comunicat de presă al Adunării Naţionale (AN, parlamentul) care citează "un mesaj audio".

Deputatul venezuelean a cerut unitate în jurul înaltului "comandament politico-militar", care şi-a reiterat loialitatea faţă de Maduro senior, recunoscându-l drept preşedintele "autentic" şi "constituţional" al Venezuelei.

"Maduro, de oriunde s-ar afla, se roagă. Maduro, de oriunde s-ar afla, ne trimite energia sa. Maduro, îl cunosc pe Nicolas Maduro (...) şi ştiu că, oriunde s-ar afla, ne cheamă la luptă, să conducem poporul, ne cheamă să fim în stradă", a adăugat el.

Președintele va fi judecat pentru narcoterorism

Statele Unite au desfăşurat o operaţiune militară în Caracas şi în mai multe state venezuelene sâmbătă dimineaţa devreme, ce a inclus bombardamente care, potrivit guvernului venezuelean, au făcut victime civile şi militare, deşi nu a specificat câte.

În timpul operaţiunii, preşedintele şi partenera sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi duşi în Statele Unite, unde vor fi judecaţi pentru narcoterorism.

După atac, Tribunalul Suprem de Justiţie (TSJ) al Venezuelei a ordonat ca vicepreşedinta executivă Delcy Rodriguez să preia rolul de preşedinte interimar al ţării, o mişcare susţinută de Forţele Armate Naţionale Bolivariene (FANB).

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, venezuela, maduro,

Dată publicare: 05-01-2026 14:33

