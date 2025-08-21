Decizie finală în dosarul ”2 Mai”. Daunele pe care trebuie să le plătească Vlad Pascu victimelor sale

Vlad Pascu, autorul tragicului accident de la 2 Mai, în care doi tineri au murit și alți trei au fost răniți, și-a aflat sentința definitivă. Tânărul rămâne cu pedeapsa de 10 ani de închisoare cu executare.

Magistrații Curții de Apel Constanța au păstrat decizia luată de colegii de la Judecătoria Mangalia și l-au condamnat pe Vlad Pascu la zece ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă și irevocabilă.

În ceea ce privește daunele materiale pe care Vlad Pascu trebuie să le achite familiilor victimelor – vorbim despre un total de 1.740.000 de euro. Astfel, părinții celor doi tineri care au murit vor primi câte 250.000 de euro fiecare. Iar bunicii și frații, sume cuprinse între 30.000 – 80.000 de euro fiecare.

Tinerii care au fost răniți grav vor primi de asemenea între 100.000 – 250.000 de euro. Instanța a schimbat cuantumul daunelor morale către o singură persoană vătămată, de la 50.000 de euro la 20.000 de euro.

Această decizie vine după doi ani de la tragedia în care doi tineri au murit și alți trei au fost răniți, după ce au fost loviți în plin de mașina condusă de Vlad Pascu.

După accident, tânărul, aflat sub influența substanțelor interzise, a fugit de la locul faptei.

Vlad Pascu a stat doi ani în spatele gratiilor și pe parcurs va avea posibilitatea să ceară eliberarea condiționată.

