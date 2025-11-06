Trei români au făcut peste 200.000 de euro din PET-uri, după ce au modificat ilegal aparatele

Poliţiştii au descoperit în Strehaia, judeţul Mehedinţi, o reţea care ar fi fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele.

Aceasta le permitea reintroducerea succesivă a ambalajelor în aparate şi obţinerea pe nedrept a garanţiei de returnare şi a tarifului de gestionare, în valoare de peste un milion de lei.

Cinci percheziţii au fost făcute în Bucureşti şi judeţele Mehedinţi şi Ilfov, la două societăţi comerciale şi la presupuşii infractori, într-un dosar penal care vizează constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală.

Administratorii societăţilor sunt cercetaţi

Administratorii celor două societăţi comerciale sunt bănuiţi că ar fi înşelat o companie de colectare a ambalajelor, în urma încheierii unor contracte în sistemul SGR, potrivit Poliţiei Române.

Anchetatorii susţin că doi bărbaţi, de 47 şi 30 de ani, şi o femeie de 46 de ani, din Strehaia, ar fi constituit un grup infracţional organizat cu scopul de a obţine ilegal garanţiile şi tarifele de gestionare aferente ambalajelor returnate. Astfel, în calitate de reprezentanţi a două societăţi ar fi indus în eroare o societate de colectare a ambalajelor, în urma încheierii şi derulării contractelor de prestări servicii în cadrul Sistemului de Garanţie Returnare.

Membrii reţelei ar fi simulat activitatea de comerţ prin intermediul a două unităţi mari de alimentaţie publică (supermarket) dotate cu echipamente automate de colectare a ambalajelor SGR, determinând Administratorul SGR să îi înscrie în Sistemul de Garanţie Returnare, potrivit anchetatorilor.

Ulterior, după semnarea contractelor, aceştia ar fi modificat echipamentele automate de colectare a ambalajelor (RVM) dezactivând dispozitivele care compactau ambalajele, permiţând astfel reintroducerea succesivă a acestora în RVM şi obţinând pe nedrept garanţia de returnare şi tariful de gestionare, în valoare de 1.097.293 de lei.

Totodată, membrii reţelei ar fi întocmit, în numele celor două societăţi, documente de evidenţă contabilă false care ar fi reflectat operaţiuni fictive cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Percheziţiile, în urma cărora au fost descoperite şi ridicate mijloace materiale de probă, s-au desfăşurat în cadrul Operaţiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu sprijinul poliţiştilor serviciilor de investigare a criminalităţii economice din Ilfov şi Bucureşti.

Acţiunea a fost sprijinită de poliţiştii serviciilor de investigare a criminalităţii economice Ilfov şi Bucureşti.

Cercetările continuă la nivelul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

