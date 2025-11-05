Descinderi de amploare în Dâmbovița. Mai multe persoane sunt suspectate că vând și incendiază ilegal deșeuri

Stiri actuale
05-11-2025 | 13:42
×
Codul embed a fost copiat

Sunt razii de amploare în Dâmbovița. Zeci de comisari ai Gărzii de Mediu, însoțiți de sute de polițiști și jandarmi, au descins în mai multe localități, în gospodăriile unor persoane suspectate că vând și incendiază ilegal deșeuri. 

autor
Marilena Iordache

Zona este supravegheată de cei de la Mediu, inclusiv cu dronele.

Corespondent Știrile ProTV: „Anchetatorii au în derulare 41 de percheziții în localitățile Dragodana și Mătăsaru din Dâmbovița. Sunt vizate gospodăriile în care sunt depozitate tone de deșeuri provenite din dezmembrări.

Suspecții sunt acuzați că incendiază aceste resturi cu scopul de a valorifica materialele rezultate. Specialiștii de la Mediu spun că aceste incendieri aduc prejudicii grave mediului și sănătății oamenilor.

Descinderile de azi vizează strângerea de probe pentru nouă dosare penale aflate în cercetare, iar mai multe persoane vor fi conduse la audieri.

Citește și
DIICOT
Percheziţii de amploare în nouă judeţe şi în Capitală. Este vizată o grupare care falsifica acte oficiale. Cum acționa

În plus, tonele de deșeuri descoperite urmează a fi ridicate și duse în depozite specializate.

Autoritățile încearcă, în acest fel, să combată infracțiunile de mediu. Anul trecut, cinci persoane din Dâmbovița au ajuns la închisoare pentru astfel de fapte.”

Câți bugetari vor fi concediați. Coaliția a ajuns la un acord. Schimbări și în privința veniturilor angajaților de la stat

Sursa: Pro TV

Etichete: dambovita, deseuri, perchezitii, ilegalitati,

Dată publicare: 05-11-2025 13:41

Articol recomandat de sport.ro
Răsare un stadion din altă galaxie în Europa: 100.000 de locuri, 2 miliarde € și 92.000 de joburi
Răsare un stadion din altă galaxie în Europa: 100.000 de locuri, 2 miliarde € și 92.000 de joburi
Citește și...
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
Stiri actuale
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată

Ancheta în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova a ajuns în faza perchezițiilor. Ofițerii Direcției de Investigații Criminale au descins de dimineață în sediul Distrigaz și al unei companii private.

Percheziţii de amploare în nouă judeţe şi în Capitală. Este vizată o grupare care falsifica acte oficiale. Cum acționa
Stiri Justitie
Percheziţii de amploare în nouă judeţe şi în Capitală. Este vizată o grupare care falsifica acte oficiale. Cum acționa

O rețea de infractori specializați în falsificarea de acte a fost destructurată joi de oamenii legii, care au făcut de dimineață 46 de descinderi, în mai multe județe și în Capitală.

Descinderi în cartierele Ferentari și Rahova din București, la două clanuri. Droguri de 100.000 euro, în casele interlopilor
Stiri actuale
Descinderi în cartierele Ferentari și Rahova din București, la două clanuri. Droguri de 100.000 euro, în casele interlopilor

A fost desfășurare de forțe, duminică, în cartierele Ferentari și Rahova din Capitală, la două clanuri bănuite că alimentau aceste zone cu droguri de risc și de mare risc.

Descinderi în Capitală și alte două județe. Zeci de suspecți sunt vizați într-un dosar de trafic de droguri. VIDEO
Stiri Justitie
Descinderi în Capitală și alte două județe. Zeci de suspecți sunt vizați într-un dosar de trafic de droguri. VIDEO

Procurorii DIICOT și polițiștii de la trupele speciale fac zeci de descinderi duminică, în București și în județele Ilfov și Olt, într-un dosar ce vizează un grup infracțional „specializat” în traficul de droguri.

Recomandări
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
Stiri actuale
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani

Emeric Ienei, fostul mare antrenor și jucător, care a câștigăt Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani.

Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!
Interviurile Stirileprotv.ro
Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!"

John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata galbenă”, o biografie revelatoare a legendarului dirijor român Sergiu Celibidache. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat cu experiența personală a marelui actor american.

Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului
Stiri actuale
Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului

Mark Rutte, Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, a ajuns la Bucureşti. În timpul vizitei de două zile el se va întâlni cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan și șefii celor două camere ale Parlamentului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Noiembrie 2025

03:13:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28