Descinderi de amploare în Dâmbovița. Mai multe persoane sunt suspectate că vând și incendiază ilegal deșeuri

Sunt razii de amploare în Dâmbovița. Zeci de comisari ai Gărzii de Mediu, însoțiți de sute de polițiști și jandarmi, au descins în mai multe localități, în gospodăriile unor persoane suspectate că vând și incendiază ilegal deșeuri.

Zona este supravegheată de cei de la Mediu, inclusiv cu dronele.

Corespondent Știrile ProTV: „Anchetatorii au în derulare 41 de percheziții în localitățile Dragodana și Mătăsaru din Dâmbovița. Sunt vizate gospodăriile în care sunt depozitate tone de deșeuri provenite din dezmembrări.

Suspecții sunt acuzați că incendiază aceste resturi cu scopul de a valorifica materialele rezultate. Specialiștii de la Mediu spun că aceste incendieri aduc prejudicii grave mediului și sănătății oamenilor.

Descinderile de azi vizează strângerea de probe pentru nouă dosare penale aflate în cercetare, iar mai multe persoane vor fi conduse la audieri.

În plus, tonele de deșeuri descoperite urmează a fi ridicate și duse în depozite specializate.

Autoritățile încearcă, în acest fel, să combată infracțiunile de mediu. Anul trecut, cinci persoane din Dâmbovița au ajuns la închisoare pentru astfel de fapte.”

