Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Stiri actuale
05-11-2025 | 08:03
×
Codul embed a fost copiat

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

autor
Lorena Mihăilă

Pentru audieri sunt vizate 118 persoane, fiind urmărite, în general, infracţiuni economico-financiare. În dosarele instrumentate se estimează un prejudiciu de peste 12,5 milioane de euro.

„Activităţile au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societăţii, prejudiciul reţinut fiind de 61.397.871 de lei (12,4 milioane de euro) şi 476.700 euro”, a transmis IGPR.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, infracțiuni de producere de accizabile în afara unui antrepozit autorizat, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracțiuni de incendiere, infracțiuni de tăiere fără drept de arbori, eliminarea, deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, infracțiuni privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor periculoase, șantaj, abuz de încredere, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tâlhărie, furt calificat, mărturie mincinoasă și hărțuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Operațiunea „JUPITER 4” reafirmă importanța acțiunilor coordonate ale autorităților judiciare și polițienești în combaterea criminalității economico-financiare și în protejarea bugetului de stat, prin identificarea și tragerea la răspundere a celor care desfășoară activități ilegale, prevenind pierderile bugetare și facilitând recuperarea produsului infracțional, mai transmite instituția.

Operațiunea „Jupiter 4” a început luni dimineață, când politiștii și au făcut 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni. Vizații au fost și frații Micula.

De asemenea, marți, poliștii au făcut alte 210 percheziții în mai multe județe în cadrul aceleiași operațiuni.

Citește și
DIICOT
Operațiune de amploare în 13 state din Europa, inclusiv în România. Lovitură de 48 de milioane de euro
Un dezvoltator imobiliar le-a promis clienților apă ieftină. Ce au descoperit apoi în pământ autoritățile

Sursa: StirilePROTV

Etichete: igpr, perchezitii, jupiter, evaziune fiscala,

Dată publicare: 05-11-2025 07:50

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, într-un dosar privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit
Stiri actuale
Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, într-un dosar privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit

Polițiști de la Serviciul Omoruri și procurori ai Parchetului București fac percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni, într-un caz privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit corespunzător.

Operațiune de amploare în 13 state din Europa, inclusiv în România. Lovitură de 48 de milioane de euro
Stiri externe
Operațiune de amploare în 13 state din Europa, inclusiv în România. Lovitură de 48 de milioane de euro

Autorităţile din mai multe ţări europene, inclusiv din România, au arestat şapte persoane şi au efectuat peste 100 de percheziţii în cadrul unei anchete privind o reţea de fraudă cu TVA care implică dispozitive electronice.

DNA, percheziții în Brașov într-un dosar de corupție. Directoarea DSP ar fi primit mită pentru simularea unor programe
Stiri actuale
DNA, percheziții în Brașov într-un dosar de corupție. Directoarea DSP ar fi primit mită pentru simularea unor programe

Procurorii DNA au descins la Direcția de Sănătate Publică Brașov, la Spitalul Județean și la Spitalul de Copii, dar și la alte 15 adrese, într-un nou dosar de corupție. Vizați ar fi funcționari.

Recomandări
Democratul Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului. Donald Trump amenință cu retragerea fondurilor pentru oraș
Stiri externe
Democratul Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului. Donald Trump amenință cu retragerea fondurilor pentru oraș

Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent ”feroce” al lui Donald Trump va câştiga cursa pentru funcţia de primar în New York, estimează CNN.

Șeful NATO vine azi în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului
Stiri actuale
Șeful NATO vine azi în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, se va afla la Bucureşti miercuri şi joi, context în care se va întâlni cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan și șefii celor două camere ale Parlamentului.

“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Noiembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28