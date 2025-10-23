Trei polițiști din Timiș, reținuți în dosarul bijuteriilor din Turcia. Sume uriașe și aur, descoperite în urma perchezițiilor

Stiri actuale
23-10-2025 | 21:53
perchezitii bani

11 persoane, între care trei ofiţeri de poliţie din Timiş, au fost reţinute, iar alte şase au fost puse sub control judiciar, joi, într-un dosar penal referitor la bijuterii aduse din Turcia.

autor
Mihaela Ivăncică

În acest dosar, poliţiştii şi procurorii DIICOT Caraş-Severin au efectuat, în cursul zilei de miercuri, 58 de percheziţii domiciliare în judeţele Timiş şi Arad, fiind descoperite importante cantităţi de bijuterii şi sume în bani de ordinul sutelor de mii de euro, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Sume uriașe și bunuri de lux ridicate

"În urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş-Severin, au fost găsiţi şi ridicaţi 142.000 de euro, 230.000 de lei, 7.000 USD, 3.600 de franci elveţieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 de bijuterii (inele, pandantive, brăţări, lănţişoare, cercei), 4 bănuţi de aur, 5 poşete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unităţi de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă", se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

În acest dosar, procurorii DIICOT Caraş-Severin au dispus, joi, reţinerea a 11 persoane, dintre care trei ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Timiş şi IPJ Timiş, precum şi măsura controlului judiciar faţă de şase persoane, inclusiv un ofiţer cu funcţie de comandă în cadrul IPJ Timiş, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, spălarea banilor, evaziune fiscală, divulgarea informaţiilor secrete de stat şi abuz în serviciu.

În cursul zilei de joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Caraş Severin cu propunerea de arestare preventivă a şapte dintre persoanele reţinute. Faţă de alte patru persoane, procurorii DIICOT Caraş Severin au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Citește și
DIICOT
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului

O rețea complexă, cu zeci de membri

IPJ Caraş-Severin informa, miercuri, că în urma activităţilor de urmărire penală s-a constatat că, pe parcursul anului 2024, în judeţul Timiş, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, condusă de un cetăţean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale preţioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal în România din Turcia, cu eludarea prevederilor legale. De asemenea, ar fi fost comercializate bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal.

Bijuteriile ar fi fost introduse pe piaţă prin intermediul unor societăţi comerciale, controlate de membrii grupării, fără evidenţierea lor în documentele contabile şi fără a se achita obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Operațiuni fictive pentru ascunderea banilor

Pentru ascunderea sumelor de bani obţinute ilegal şi a bunurilor tranzacţionate, persoanele implicate ar fi recurs la înregistrarea în evidenţele contabile de achiziţii fictive de pe teritoriul naţional, creditări cu sume nejustificate faţă de veniturile declarate, precum şi la achiziţia de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de încredere.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, s-a constatat că gruparea infracţională organizată ar fi prezentat o structură ierarhică de tip piramidal, alcătuită din cinci paliere distincte, fiecare cu roluri bine determinate.

Primul palier ar fi fost reprezentat de liderii grupării, al doilea palier ar fi fost compus din persoane din cercul apropiat al liderilor, iar palierul al treilea din foşti şi actuali funcţionari publici cu statut special.

Ultimele două paliere ar fi inclus funcţionari publici din cadrul instituţiilor cu atribuţii de control şi supraveghere financiară, de protecţie a consumatorilor, precum şi angajaţi ai unor instituţii financiar-bancare cu responsabilităţi privind monitorizarea şi raportarea tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor, precizează IPJ Caraş-Severin.

Astfel, cele mai multe dintre acţiunile de verificare desfăşurate la societăţile comerciale controlate de lider nu ar fi fost eficiente, întrucât acesta ar fi fost avertizat de către foşti angajaţi ai IPJ Timiş, pe baza informaţiilor furnizate de poliţişti activi, din cadrul aceluiaşi inspectorat, despre data, modul şi componenţa echipelor de control, mai arată sursa citată.

Aeronava prăbușită în Vaslui zbura pe cod galben de ceață. Un muncitor a văzut momentul tragediei: „Venea spre mine”

Sursa: Agerpres

Etichete: politie, diicot, Caras Severin,

Dată publicare: 23-10-2025 21:53

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Doi şefi din Poliţia Timiş, reţinuţi pentru contrabandă cu bijuterii şi spălare de bani. Adjunctul IPJ, sub control judiciar
Stiri actuale
Doi şefi din Poliţia Timiş, reţinuţi pentru contrabandă cu bijuterii şi spălare de bani. Adjunctul IPJ, sub control judiciar

Doi şefi din Poliţia Timiş au fost reţinuţi aseară, într-un dosar al procurorilor DIICOT pentru contrabandă cu bijuterii şi spălare de bani. Şi adjunctul inspectoratului din acelaşi judeţ este vizat de anchetă şi a fost plasat sub control judiciar.

Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului
Stiri actuale
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze, la București, doi ucraineni.

Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Stiri actuale
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.  

Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Recomandări
Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”
Stiri actuale
Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, în condiții de ceață. Pilotul, un om de afaceri cunoscut în zona Moldovei, a murit la impactul cu solul.

Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice
Stiri actuale
Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice

Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.

Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă
Stiri actuale
Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă

La mai bine de o jumătate de an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 23 Octombrie 2025

49:47

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28