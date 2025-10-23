Trei polițiști din Timiș, reținuți în dosarul bijuteriilor din Turcia. Sume uriașe și aur, descoperite în urma perchezițiilor

11 persoane, între care trei ofiţeri de poliţie din Timiş, au fost reţinute, iar alte şase au fost puse sub control judiciar, joi, într-un dosar penal referitor la bijuterii aduse din Turcia.

În acest dosar, poliţiştii şi procurorii DIICOT Caraş-Severin au efectuat, în cursul zilei de miercuri, 58 de percheziţii domiciliare în judeţele Timiş şi Arad, fiind descoperite importante cantităţi de bijuterii şi sume în bani de ordinul sutelor de mii de euro, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Sume uriașe și bunuri de lux ridicate

"În urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş-Severin, au fost găsiţi şi ridicaţi 142.000 de euro, 230.000 de lei, 7.000 USD, 3.600 de franci elveţieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 de bijuterii (inele, pandantive, brăţări, lănţişoare, cercei), 4 bănuţi de aur, 5 poşete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unităţi de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă", se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

În acest dosar, procurorii DIICOT Caraş-Severin au dispus, joi, reţinerea a 11 persoane, dintre care trei ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Timiş şi IPJ Timiş, precum şi măsura controlului judiciar faţă de şase persoane, inclusiv un ofiţer cu funcţie de comandă în cadrul IPJ Timiş, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, spălarea banilor, evaziune fiscală, divulgarea informaţiilor secrete de stat şi abuz în serviciu.

În cursul zilei de joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Caraş Severin cu propunerea de arestare preventivă a şapte dintre persoanele reţinute. Faţă de alte patru persoane, procurorii DIICOT Caraş Severin au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

O rețea complexă, cu zeci de membri

IPJ Caraş-Severin informa, miercuri, că în urma activităţilor de urmărire penală s-a constatat că, pe parcursul anului 2024, în judeţul Timiş, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, condusă de un cetăţean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale preţioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal în România din Turcia, cu eludarea prevederilor legale. De asemenea, ar fi fost comercializate bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal.

Bijuteriile ar fi fost introduse pe piaţă prin intermediul unor societăţi comerciale, controlate de membrii grupării, fără evidenţierea lor în documentele contabile şi fără a se achita obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Operațiuni fictive pentru ascunderea banilor

Pentru ascunderea sumelor de bani obţinute ilegal şi a bunurilor tranzacţionate, persoanele implicate ar fi recurs la înregistrarea în evidenţele contabile de achiziţii fictive de pe teritoriul naţional, creditări cu sume nejustificate faţă de veniturile declarate, precum şi la achiziţia de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de încredere.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, s-a constatat că gruparea infracţională organizată ar fi prezentat o structură ierarhică de tip piramidal, alcătuită din cinci paliere distincte, fiecare cu roluri bine determinate.

Primul palier ar fi fost reprezentat de liderii grupării, al doilea palier ar fi fost compus din persoane din cercul apropiat al liderilor, iar palierul al treilea din foşti şi actuali funcţionari publici cu statut special.

Ultimele două paliere ar fi inclus funcţionari publici din cadrul instituţiilor cu atribuţii de control şi supraveghere financiară, de protecţie a consumatorilor, precum şi angajaţi ai unor instituţii financiar-bancare cu responsabilităţi privind monitorizarea şi raportarea tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor, precizează IPJ Caraş-Severin.

Astfel, cele mai multe dintre acţiunile de verificare desfăşurate la societăţile comerciale controlate de lider nu ar fi fost eficiente, întrucât acesta ar fi fost avertizat de către foşti angajaţi ai IPJ Timiş, pe baza informaţiilor furnizate de poliţişti activi, din cadrul aceluiaşi inspectorat, despre data, modul şi componenţa echipelor de control, mai arată sursa citată.

