Doi şefi din Poliţia Timiş, reţinuţi pentru contrabandă cu bijuterii şi spălare de bani. Adjunctul IPJ, sub control judiciar

Doi şefi din Poliţia Timiş au fost reţinuţi aseară, într-un dosar al procurorilor DIICOT pentru contrabandă cu bijuterii şi spălare de bani. Şi adjunctul inspectoratului din acelaşi judeţ este vizat de anchetă şi a fost plasat sub control judiciar.

Corespondent PROTV: „Vorbim de şefa Serviciului Judeţean Anticorupţie şi şeful de la Biroul de Investigare a Criminalităţii Economice. Ei sunt bănuiţi că le-au dat informaţii unor suspecţi, legate de controalele şi verificările care urmau să fie făcute la bijuterii din oraş. Toţi cei avertizaţi de poliţişti făceau parte dintr-o grupare care aducea aur din Turcia, pe care îl vindeau la negru, în diferite magazine. Nu plăteau taxe la stat şi operau tranzacţii fictive, ca să spele banii obţinuţi ilegal. Şi adjunctul Inspectoratului Judeţean de Poliţie este bănuit de aceleaşi fapte şi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cei trei au fost suspendaţi din funcţii până la finalizarea anchetei, iar pentru cei reţinuţi se va cere arestarea preventivă.”

