Doi şefi din Poliţia Timiş, reţinuţi pentru contrabandă cu bijuterii şi spălare de bani. Adjunctul IPJ, sub control judiciar

Stiri actuale
23-10-2025 | 13:50
×
Codul embed a fost copiat

Doi şefi din Poliţia Timiş au fost reţinuţi aseară, într-un dosar al procurorilor DIICOT pentru contrabandă cu bijuterii şi spălare de bani. Şi adjunctul inspectoratului din acelaşi judeţ este vizat de anchetă şi a fost plasat sub control judiciar.

autor
Roxana Tivadar

Corespondent PROTV:Vorbim de şefa Serviciului Judeţean Anticorupţie şi şeful de la Biroul de Investigare a Criminalităţii Economice. Ei sunt bănuiţi că le-au dat informaţii unor suspecţi, legate de controalele şi verificările care urmau să fie făcute la bijuterii din oraş. Toţi cei avertizaţi de poliţişti făceau parte dintr-o grupare care aducea aur din Turcia, pe care îl vindeau la negru, în diferite magazine. Nu plăteau taxe la stat şi operau tranzacţii fictive, ca să spele banii obţinuţi ilegal. Şi adjunctul Inspectoratului Judeţean de Poliţie este bănuit de aceleaşi fapte şi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cei trei au fost suspendaţi din funcţii până la finalizarea anchetei, iar pentru cei reţinuţi se va cere arestarea preventivă.”

Sursa: Pro TV

Etichete: ancheta, timis, diicot, Polițiști,

Dată publicare: 23-10-2025 13:49

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Polițiștii au descins cu 35 de mandate de percheziție în 9 județe. Ancheta vizează spălarea a aproximativ 35.000.000 de lei
Stiri actuale
Polițiștii au descins cu 35 de mandate de percheziție în 9 județe. Ancheta vizează spălarea a aproximativ 35.000.000 de lei

Polițiștii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea.

Ancheta poliției continuă în cazul bebelușului găsit mort pe un câmp din județul Bacău. Se așteaptă rezultatul necropsiei
Stiri Virale
Ancheta poliției continuă în cazul bebelușului găsit mort pe un câmp din județul Bacău. Se așteaptă rezultatul necropsiei

Descoperire șocantă, lângă Moinești, județul Bacău. Cadavrul unui nou-născut a fost găsit de un localnic, într-un lan de porumb. Omul a sunat la Poliție, iar anchetatorii încearcă acum să dea de urma femeii care a născut pruncul. 

Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri
Stiri actuale
Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri

Ancheta în cazul exploziei de la blocul din Rahova arată că o acumulare masivă de gaze a dus la catastrofă! Polițiștii care investighează cazul au făcut declarații.

Recomandări
Nicușor Dan, despre un eventual atac al Rusiei asupra Europei: ”Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre un eventual atac al Rusiei asupra Europei: ”Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, joi, înainte să înceapă reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, cum comentează avertismentul lansat de șeful armatei franceze, care a spus că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani”.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data
Stiri Politice
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28