Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

21-10-2025 | 13:55
Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

Ovidiu Oanță

Potrivit unor surse apropiate de DIICOT, procurorii care investighează compania Nordis pentru suspiciuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave susțin că a fost extinsă urmărirea penală pentru aceleași acuzații atât împotriva companiei, cât și împotriva celor care o administrează, câtă vreme, în ultimele luni, ar fi fost înregistrate peste 300 de noi plângeri penale.

Acestea au venit din partea celor care ar fi plătit diferite sume de bani, avansuri sau chiar părți integrale din prețurile cerute pentru a cumpăra diferite locuințe la Brașov, Sinaia sau la Mamaia Nord, însă nu ar mai fi primit construcțiile cu pricina, motiv pentru care, potrivit DIICOT, în acest moment, numărul total al plângerilor penale legate de aceste acuzații atât de grave s-ar ridica undeva la 700, iar numărul celor care se consideră părți vătămate în aceste afaceri se ridică la 850 de persoane.

În acest moment se estimează că prejudiciul invocat de părțile vătămate ar fi ajuns la aproximativ 75 de milioane de euro, sume de bani pe care oamenii le-ar fi plătit de-a lungul timpului pentru a primi aceste locuințe și pe care, de fapt, nu le-ar fi primit, pentru că multe dintre ele nu ar fi fost construite. Așadar, ancheta în dosarul ordini se extinde.

În replică, omul de afaceri Vladimir Ciorbă spune că acuzațiile sunt nefondate, a confirmat că a fost chemat în urmă cu mai multe zile pentru a se aduce la cunoștință această extindere a urmăririi penale și afirmă că la mijloc nu ar fi nici nici vorba de o înșelăciune și mai degrabă de o neînțelegere legată de punerea la bun sfârșit a acestor contracte, fie ele promisiuni de vânzare-cumpărare, care ar fi fost influențate în anii ce au trecut fie de pandemia de coronavirus, fie de războiul din Ucraina.

Radu Marinescu, ministrul Justiției
Mesajul ministrului Justiţiei pentru sutele de păgubiţi din dosarul Nordis: Aveţi încredere în Justiţie!

Ciorbă dă asigurări ca Nordis are bani

Vladimir Ciorbă susține că din punctul său de vedere, compania Nordic are suficiente resurse pentru a duce afacerea la bun sfârșit, iar cei care nu mai vor să primească acele locuințe contractate ar fi gata să primească sumele plătite, poate chiar și penalități de întârziere.

În acest moment, compania Nordis, care se află în procedură de insolvență, spune Vladimir Ciorbă, are suficiente resurse financiare pentru a acoperi toate pretențiile financiare.

Însă, din punctul său de vedere, dincolo de investigația procurorilor DIICOT, care readuce pe tapet inclusiv măsurile asiguratorii, pentru că toate bunurile deținute de companie, dar și de administrator, sunt puse din nou sub sechestru, din acest punct de vedere există premize ca, în procedura insolvenței, afacerea Nordis, cel puțin în ceea ce privește aceste proiecte imobiliare, să fie preluată de un consorțiu de două firme, iar toate aceste planuri să fie duse la bun sfârșit.

Pe de altă parte, estima Ciorbă, nu este exclus ca în ipoteza în care construcția acestor locuințe va fi reluată cât mai curând, în maximum doi ani și jumătate, ele să fie livrate celor care au plătit diferite sume de bani și astfel să fie stinse orice pretenții financiare.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 21-10-2025 13:48

