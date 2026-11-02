În eveniment au fost implicate un autoturism şi o autocisternă, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, conform Agerpres.

„Primele date arată faptul că în eveniment sunt implicate un autoturism şi o autocisternă; aceasta din urmă ar fi surprins autoturismul care a pătruns pe drumul naţional de pe un drum secundar, iar în urma impactului conducătorul autoturismului a suferit leziuni, pentru care, din nefericire, echipajele medicale sosite la faţa locului au declarat decesul", arată sursa citată.

Pasagerul din autoturism a fost grav rănit şi i se acordă sprijin medical.

Traficul rutier se desfăşoară alternativ la acest moment, urmând să fie reluat în integralitate la finalizarea activităţilor, a mai transmis IPJ.