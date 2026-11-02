Microbuzul plin cu pasageri venea de la Mănăstirea Putna și se îndrepta spre Republica Moldova.

Puțin după ora 19:00, la aproximativ 25 de kilometri de Vama Sculeni, șoferul, un cetățean moldovean în vârstă de 56 de ani, a pierdut controlul volanului într-o curbă, iar vehiculul s-a răsturnat în șanț.

Au urmat momente de panică pentru cei 19 pasageri. Oamenii au spart geamurile ca să poată ieși din microbuz.

Luminița Bodrum, medic primar SAJ Iași: „Cea mai gravă a fost o tânără de 28 de ani, pe care am preluat-o cu traumatism cranio-cerebral sever. Am intubat-o imediat.”

Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar forțe impresionante, inclusiv din Vaslui, au fost mobilizate la fața locului.

Ionela Arvinte, purtător de cuvânt ISU Iași: „Două autospeciale de stingere, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, două echipaje de prim ajutor calificat și o autospecială de descarcerare, cu un total de 31 de cadre militare.”

În acest timp, la Spitalul de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași, la cel de Neurochirurgie, dar și la cel de Pediatrie, a fost activat planul alb. Au fost chemate de acasă echipe medicale, inclusiv rezidenți care vorbesc rusa.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: „Dintre cele 20 de persoane aflate în microbuzul implicat în accident, opt au avut nevoie și au fost transportate la spital. Cea mai gravă, o femeie de 28 de ani, este în UPU, sub tratament. Celelalte persoane sunt cu fracturi și contuzii. Unul dintre pasageri are fractură deschisă la braț și va fi internat și operat la Ortopedie. Ceilalți sunt în curs de investigații.”

Două dintre victime, cu traumatisme la cap și coloană, au ajuns la Spitalul de Neurochirurgie, în stare stabilă.

Șoferul vehiculului de transport persoane, deși rănit, a refuzat transportul la spital.

Ceilalți 11 călători au ajuns în Vama Sculeni cu un microbuz al ISU Iași.

Adina-Ioana Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.