Trei etaje vor fi demolate la blocul afectat de explozia din Rahova. Vor fi folosiți stâlpi speciali pentru stabilizare

Stiri actuale
05-12-2025 | 14:40
explozie, bloc, rahova
Inquam Photos / Alex Nicodim

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri semnarea acordurilor cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozia din 17 octombrie, care a luat viața a trei persoane.

autor
Mihai Niculescu,  Valentina Neagu

Lucrările de punere în siguranță vor fi realizate integral pe cheltuiala Primăriei Generale, urmând să înceapă rapid.

Prin punerea în siguranţă vor fi îndepărtate elementele care se desprind şi vor fi demolate etajele 6,7,8. Etajele care vor rămâne în picioare vor fi stabilizate prin nişte stâlpi speciali. Apoi, controlat, oamenii vor putea intra să îşi vadă apartamentele. De abia după aceea va putea fi făcută o expertiză tehnică - aceasta va arăta care este starea clădirii şi care este soluţia tehnică pentru refacere şi consolidare, a explicat pentru Știrile PROTV directorul AMCCRS, Răzvan Munteanu.

„Punem în siguranţă blocul din Rahova şi redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie. Este un pas esenţial într-un moment greu. Ştiu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă şi trăiesc în incertitudine", a declarat Stelian Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu: „Rapid și profesionist”

Primarul interimar a subliniat că intervenția se va desfășura „rapid şi profesionist, pe cheltuiala integrală a Primăriei, pentru a elimina riscurile şi a deschide calea către soluţiile pe care le merită" locuitorii afectați.

Citește și
bloc explozie rahova
Autoritățile au extins perimetrul cercetărilor la blocul explodat din Rahova. Noi precizări de la Distrigaz

„Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil şi cu prioritate absolută pentru siguranţa familiilor afectate”, a mai transmis Bujduveanu, angajându-se personal în rezolvarea acestei situații.

Explozia produsă pe 17 octombrie în Sectorul 5 al Capitalei a avut consecințe grave: trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. În urma incidentului, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienți casnici din zonă.

Autoritățile au permis ulterior revenirea locatarilor în imobilele considerate sigure pentru locuit, însă corpul de clădire în care a avut loc explozia rămâne impropriu pentru locuire.

Situația actuală și expertizele în curs

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci", a precizat un reprezentant al Poliției Române.

Pe 17 octombrie a fost deschis dosar penal cu privire la explozia devastatoare din blocul cu 8 etaje. Dosarul, înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, a fost preluat la acea dată de procurorii de la Curtea de Apel București. Anchetatorii desfășoară investigații in rem pentru distrugere din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: demolare, explozie, stelian bujduveanu, rahova,

Dată publicare: 05-12-2025 14:32

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
Furnizarea gazelor va fi reluată treptat în blocurile din zona Rahova. Aproape 40 de imobile vor avea gaz sâmbătă
Stiri actuale
Furnizarea gazelor va fi reluată treptat în blocurile din zona Rahova. Aproape 40 de imobile vor avea gaz sâmbătă

Distrigaz Sud Rețele anunță că, începând de sâmbătă, alimentarea cu gaze va fi reluată treptat în zona Rahova afectată de explozie, pentru clienții care respectă condițiile tehnice și de siguranță.

 

Autoritățile au extins perimetrul cercetărilor la blocul explodat din Rahova. Noi precizări de la Distrigaz
Stiri actuale
Autoritățile au extins perimetrul cercetărilor la blocul explodat din Rahova. Noi precizări de la Distrigaz

Lucrările de repunere în funcțiune a gazelor naturale pentru clienții amplasați pe mai multe străzi din jurul blocului din Rahova afectat de explozie nu mai pot fi realizate, au anunțat reprezentanții Distrigaz.

Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative
iBani
Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative

Se caută soluții pentru oamenii care trăiau în blocul din Rahova afectat de explozie și au rămas acum fără casă. Mulți aveau locuința asigurată și urmează să primească despăgubiri.

Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri
Stiri actuale
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri

Poliţia Română foloseşte nacele şi drone pentru a documenta locul exploziei produse într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, anchetatorii neputând intra în imobil din cauza riscului de prăbuşire.

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
Stiri actuale
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

Recomandări
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
Stiri actuale
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis, vineri, să sesizeze din nou Curtea Constituțională a României (CCR) în privința legii pensiilor speciale ale magistraților.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, astăzi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru criza apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Decembrie 2025

48:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28