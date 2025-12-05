Trei etaje vor fi demolate la blocul afectat de explozia din Rahova. Vor fi folosiți stâlpi speciali pentru stabilizare

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri semnarea acordurilor cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozia din 17 octombrie, care a luat viața a trei persoane.

Lucrările de punere în siguranță vor fi realizate integral pe cheltuiala Primăriei Generale, urmând să înceapă rapid.

Prin punerea în siguranţă vor fi îndepărtate elementele care se desprind şi vor fi demolate etajele 6,7,8. Etajele care vor rămâne în picioare vor fi stabilizate prin nişte stâlpi speciali. Apoi, controlat, oamenii vor putea intra să îşi vadă apartamentele. De abia după aceea va putea fi făcută o expertiză tehnică - aceasta va arăta care este starea clădirii şi care este soluţia tehnică pentru refacere şi consolidare, a explicat pentru Știrile PROTV directorul AMCCRS, Răzvan Munteanu.

„Punem în siguranţă blocul din Rahova şi redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie. Este un pas esenţial într-un moment greu. Ştiu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă şi trăiesc în incertitudine", a declarat Stelian Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu: „Rapid și profesionist”

Primarul interimar a subliniat că intervenția se va desfășura „rapid şi profesionist, pe cheltuiala integrală a Primăriei, pentru a elimina riscurile şi a deschide calea către soluţiile pe care le merită" locuitorii afectați.

„Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil şi cu prioritate absolută pentru siguranţa familiilor afectate”, a mai transmis Bujduveanu, angajându-se personal în rezolvarea acestei situații.

Explozia produsă pe 17 octombrie în Sectorul 5 al Capitalei a avut consecințe grave: trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. În urma incidentului, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienți casnici din zonă.

Autoritățile au permis ulterior revenirea locatarilor în imobilele considerate sigure pentru locuit, însă corpul de clădire în care a avut loc explozia rămâne impropriu pentru locuire.

Situația actuală și expertizele în curs

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci", a precizat un reprezentant al Poliției Române.

Pe 17 octombrie a fost deschis dosar penal cu privire la explozia devastatoare din blocul cu 8 etaje. Dosarul, înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, a fost preluat la acea dată de procurorii de la Curtea de Apel București. Anchetatorii desfășoară investigații in rem pentru distrugere din culpă.

