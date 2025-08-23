Un motociclist de 73 de ani a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul aștepta în coloană când a fost atacat

23-08-2025 | 21:52
urs
Shutterstock

Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetăţean străin, a fost muşcat de un urs pe Transfăgărăşan, în zona Valea lui Stan din judeţul Argeş.

Adrian Popovici

Poliţiştii au stabilit că evenimentul a avut loc atunci când motociclistul era oprit din coloană din cauza aglomeraţiei, iar un urs aflat pe marginea drumului l-a muşcat de gambă, conform News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş au anunţat că poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Albeştii de Argeş au fost sesizaţi, sâmbătă, că un motociclist a fost muşcat de un urs, pe DN 7C – Transfăgărăşan, în dreptul comunei Arefu, în zona Valea lui Stan.

„Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetăţean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcţia Baraj Vidraru – Curtea de Argeş, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi muşcat de gamba piciorului drept”, au declarat poliţiştii.

Ei au precizat că la faţa locului a sosit un echipaj medical care a acordat îngrijiri medicale bărbatului. El a fost diagnosticat cu o plagă zgâriată la nivelul piciorului drept. Motociclistul a refuzat să fie dus la spital.

elena udrea
Moment de panică la Sinaia. Elena Udrea și familia, vizitați de un urs. Ce a transmis pe rețelele sociale

Poliţiştii recomandă celor care circulă pe Transfăgărăşan să manifeste prudenţă şi să evite apropierea de animale sălbatice.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 23-08-2025 21:52

NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
