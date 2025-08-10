Sezonul estival sufocă drumurile spre munte. Recomandările polițiștilor pentru cei care tranzitează Valea Oltului

Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C - Transfăgărăşan, pe DN 7 - Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti.

Poliţiştii din Sibiu dirijează circulaţia în zonele cu traficul cel mai intens şi fac o serie de recomandări pentru şoferi.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu informează participanţii la trafic că se înregistrează valori ridicate de trafic pe următoarele drumuri naţionale : DN 7C - Transfăgărăşan, DN 7 - Valea Oltului, DN 1 - Sibiu-Braşov.

„Aglomeraţia este generată în principal de afluxul mare de turişti, specific sezonului estival, care aleg aceste rute pentru recreere şi drumeţii. Pentru prevenirea blocajelor şi menţinerea fluenţei circulaţiei, poliţiştii rutieri sunt prezenţi în punctele aglomerate şi dirijează traficul în funcţie de valorile din teren, astfel încât recomandăm conducătorilor auto să respectate indicaţiile poliţiştilor rutieri de la faţa locului. Totodată, vă rugăm să adaptaţi viteza la condiţiile de drum şi trafic şi să evitaţi opririle neregulamentare pe marginea carosabilului, pentru a nu bloca traficul”, a transmis IPJ Sibiu.

De asemenea, şoferii sunt îndemnaţi la răbdare, prudenţă şi respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













