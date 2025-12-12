Tragedie pe un șantier din Brăila. Un muncitor a sfârșit sub un mal de pământ, în timp ce lucra la o rețea de canalizare

Este anchetă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila după ce un muncitor a sfârșit tragic, sub un mal de pământ. Bărbatul lucra la o rețea de canalizare.

Bărbatul de 45 de ani lucra la rețeaua de canalizare din orașul Ianca atunci când s-a petrecut nenorocirea. Se afla singur pe șantier în momentul în care malul de pământ s-a prăbușit peste el.

Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje.

După două ore, victima a fost scoasă la suprafață, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.

Atât polițiștii cât și inspectorii în muncă au deschis, acum, anchete. Se pare că malul nu era asigurat și din această cauză ar fi căzut peste om.

