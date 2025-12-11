Un bărbat a murit pe un vas de croazieră, după ce a primit 33 de băuturi alcoolice și a fost imobilizat violent de echipaj

Stiri Diverse
11-12-2025 | 08:20
croazieră
Shutterstock

Logodnica unui bărbat mort pe un vas de croazieră a dat în judecată Royal Caribbean, acuzând că acesta a fost servit neglijent cu 33 de băuturi și imobilizat violent, ceea ce i-ar fi cauzat moartea.

autor
Aura Trif

Procesul intentat de Connie Aguilar în legătură cu moartea lui Michael Virgil, în vârstă de 35 de ani, solicită daune nespecificate și un proces cu juriu. Royal Caribbean nu a răspuns imediat unui e-mail prin care se cerea un punct de vedere, trimis marți, potrivit CNN.

Aguilar și Virgil se aflau într-o croazieră dus-întors din Los Angeles spre Ensenada, Mexic, împreună cu alți membri ai familiei, inclusiv fiul lor, în momentul morții bărbatului, în decembrie 2024, potrivit procesului.

Membrii echipajului de la bordul navei Navigator of the Seas i-ar fi servit lui Virgil mai mult de două duzini de băuturi, după care acesta s-ar fi rătăcit și ar fi devenit agitat încercând să își găsească camera, se arată în documente. Atunci, membrii echipajului l-ar fi imobilizat la pământ și s-ar fi urcat peste el cu toată greutatea, acuză procesul. Aceștia l-ar fi supus unei contenții prelungite în poziție ventrală, comprimându-i spatele și toracele și afectându-i respirația, se mai spune.

Membrii echipajului l-ar fi sedat

La cererea căpitanului, membrii echipajului i-ar fi administrat un sedativ și l-ar fi pulverizat cu spray lacrimogen, arată procesul. Această intervenție ar fi dus la insuficiență respiratorie, stop cardiac și, în final, moartea lui Virgil.

Citește și
spital
Un medic de la un spital din Gorj a murit în timp ce consulta un pacient. Era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare

Un medic legist a stabilit că moartea a fost o omucidere. Potrivit acestuia, Virgil a murit din cauza combinată a asfixiei mecanice (când forța sau un obiect blochează respirația), obezității, cardiomegaliei și intoxicației cu alcool.

Procesul susține că membrii echipajului nu ar fi trebuit să îi mai servească alcool lui Virgil, deoarece acesta „prezenta semne vizuale evidente de intoxicație” și că au fost neglijenți continuând să o facă.

Conform dreptului maritim comun, companii precum Royal Caribbean sunt obligate să „supravegheze și să asiste pasagerii susceptibili de a se angaja în comportamente periculoase pentru ei înșiși sau pentru alții”, se arată în proces. Royal Caribbean, se mai arată, nu și-ar fi exercitat dreptul de a opri servirea de alcool pentru a-i proteja viața lui Virgil.

Compania își proiectează deliberat navele astfel încât să existe puncte de vânzare a alcoolului „în orice colțișor”, iar Royal Caribbean „face tot posibilul să încurajeze și să faciliteze consumul de alcool” la bord, susține procesul.

Documentele acuză și că personalul medical de la bord nu avea pregătirea, licențele, experiența și competențele necesare.

Procesul a fost depus vineri la tribunalul federal din Miami, unde se află sediul Royal Caribbean, a doua cea mai mare companie de croaziere din lume.

Apneea în somn. Semne, riscuri și metode de diagnosticare a unei tulburări frecvent ignorate

Sursa: CNN

Etichete: SUA, alcool, moarte, croaziera,

Dată publicare: 11-12-2025 08:20

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Oboseală bruscă la efort. Valvele inimii pot ascunde probleme grave de sănătate. Explicația medicilor
Doctor de bine
Oboseală bruscă la efort. Valvele inimii pot ascunde probleme grave de sănătate. Explicația medicilor

Simțim oboseală mare dintr-odată, la un efort pe care îl cunoaștem? Cele mai importante valve din inimă suportă, de-a lungul vieții, presiuni uriașe, la care se adaugă trecerea timpului. Dacă se rup, există tratamente spectaculoase.

Un medic de la un spital din Gorj a murit în timp ce consulta un pacient. Era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare
Stiri actuale
Un medic de la un spital din Gorj a murit în timp ce consulta un pacient. Era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare

Un medic chirurg de la Spitalul Orăşenesc din Rovinari, judeţul Gorj, a murit în timpul serviciului. El avea 48 de ani şi era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare.

Apneea în somn. Semne, riscuri și metode de diagnosticare a unei tulburări frecvent ignorate
Doctor de bine
Apneea în somn. Semne, riscuri și metode de diagnosticare a unei tulburări frecvent ignorate

Sforăitul zgomotos, pauzele de respirație din timpul nopții și oboseala persistentă din timpul zilei nu sunt doar semne ale unui somn prost.  

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28