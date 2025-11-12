Descoperire macabră în Alba Iulia. Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament după o sesizare privind o scurgere de gaze

Stiri actuale
12-11-2025 | 08:03
×
Codul embed a fost copiat

Pompierii chemați să verifice o posibilă scurgere de gaze, în Alba Iulia, au făcut o descoperire macabră. În apartamentul din care martorii spun că ar fi venit mirosul puternic se afla un bărbat decedat, în condiții încă necunoscute.

autor
Gina Obrejan

Mirosul de gaze, spun locatarii blocului, venea dintr-un apartament de la parter. Unul dintre vecini a oprit alimentarea de la contorul de pe scara imobilului.

Președinte asociație: „Am încercat să împingem de ușă să vedem dacă vine dinăuntru miros de gaz și, într-adevăr, venea miros de gaz. Geamul de la baie era deschis. Am sunat la 112, am explicat că sunt scurgeri de gaz. Unul dintre pompieri a intrat pe geamul mic de la baie.”

Lt. Alex Crișan, purtător de cuvânt ISU Alba: „În interiorul acestuia a fost identificată o persoană de sex masculin, de aproximativ 45 de ani, decedată.”

Angajații unei companii de gaze au făcut verificări suplimentare și au descoperit că una dintre conducte avea scăpări minore la intrarea unui apartament – însă între etajele 3 și 4.

Citește și
apa murdara Alba
DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor din Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro. VIDEO

Angajat firmă de gaze: „Gazul e sistat. De acolo a venit mirosul din apartamentul proprietarului. Noi am verificat casa scărilor să vedem dacă sunt scurgeri de gaz.”

Pe de altă parte, trupul fără viață al bărbatului va fi supus unei necropsii, astfel încât anchetatorii să afle cum a murit.

Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Sursa: Pro TV

Etichete: barbat, gaze, alba iulia, decedat,

Dată publicare: 12-11-2025 08:00

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Un cioban din Alba a ieșit cu oile la păscut, dar a ajuns după gratii. Ce a făcut
Stiri actuale
Un cioban din Alba a ieșit cu oile la păscut, dar a ajuns după gratii. Ce a făcut

Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui.

 

DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor din Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro. VIDEO
Stiri actuale
DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor din Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro. VIDEO

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro, imaginile fiind postate online.

Liceenii au învățat de la deținuți despre pericolul consumului drogurilor: „o dată probate e foarte greu să mai scapi de ele”
Stiri Sociale
Liceenii au învățat de la deținuți despre pericolul consumului drogurilor: „o dată probate e foarte greu să mai scapi de ele”

Lecție atipică pentru 150 de liceeni din Alba Iulia, care au stat de vorbă cu persoane închise pentru trafic de droguri.

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava
Stiri actuale
Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava

Un fost primar din județul Botoșani, acuzat că a luat mită, și-a recunoscut faptele, în urma unui acord încheiat cu procurorii anticorupție din Suceava.

51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră
Stiri actuale
51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Crima din Teleorman, care a șocat o țară întreagă, a reaprins furia celor care cer statului să intervină mai ferm în protejarea victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28