Descoperire macabră în Alba Iulia. Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament după o sesizare privind o scurgere de gaze

Pompierii chemați să verifice o posibilă scurgere de gaze, în Alba Iulia, au făcut o descoperire macabră. În apartamentul din care martorii spun că ar fi venit mirosul puternic se afla un bărbat decedat, în condiții încă necunoscute.

Mirosul de gaze, spun locatarii blocului, venea dintr-un apartament de la parter. Unul dintre vecini a oprit alimentarea de la contorul de pe scara imobilului.

Președinte asociație: „Am încercat să împingem de ușă să vedem dacă vine dinăuntru miros de gaz și, într-adevăr, venea miros de gaz. Geamul de la baie era deschis. Am sunat la 112, am explicat că sunt scurgeri de gaz. Unul dintre pompieri a intrat pe geamul mic de la baie.”

Lt. Alex Crișan, purtător de cuvânt ISU Alba: „În interiorul acestuia a fost identificată o persoană de sex masculin, de aproximativ 45 de ani, decedată.”

Angajații unei companii de gaze au făcut verificări suplimentare și au descoperit că una dintre conducte avea scăpări minore la intrarea unui apartament – însă între etajele 3 și 4.

Angajat firmă de gaze: „Gazul e sistat. De acolo a venit mirosul din apartamentul proprietarului. Noi am verificat casa scărilor să vedem dacă sunt scurgeri de gaz.”

Pe de altă parte, trupul fără viață al bărbatului va fi supus unei necropsii, astfel încât anchetatorii să afle cum a murit.

