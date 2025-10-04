Tragedie la Constanța: Un copil de două luni a murit. Intrase în stop cardio-respirator

Un copil de două luni a murit sâmbătă în municipiul Constanța, după ce cadrele medicale chemate la fața locului nu au reușit să-l salveze. În acest caz urmează să fie realizată necropsia pentru stabilirea cauzei decesului.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au anunțat sâmbătă că au fost sesizați despre faptul că un copil de două luni se află în stop cardiorespirator, în municipiul Constanța.

La fața locului s-a deplasat un echipaj medical care a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, acestea nu au avut niciun rezultat, iar copilul a fost declarat decedat.

Autoritățile vor stabili prin necropsie circumstanțele exacte care au dus la decesul copilului. Această procedură medicală este standard în cazurile de deces neașteptat al copiilor și va oferi informații esențiale pentru înțelegerea cauzei morții.

