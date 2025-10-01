Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte

Un copil a murit în Vaslui, iar mama și surorile lui sunt în spital, intoxicați. Nu se știe ce i-a putut răpune atât de agresiv.

Tragedie într-o familie din județul Vaslui. Un băiat de 11 ani a murit, iar mama lui și cele două surori, de 14 și 16 ani, au ajuns la spital cu suspiciune de intoxicație alimentară gravă.

Sunt luate în calcul mai multe variante și se fac anchete de reprezentanții mai multor instituții, pentru a afla ce anume a cauzat intoxicația.

Cei trei copii și mama lor au început să aibă grețuri, vărsături și senzație de somnolență, la scurt timp după ce au mâncat. Bunica a fost martoră la chinul fiicei și nepoților.

Mama femeii: ”Am mâncat crenvurști, mai târziu a fost rău la fete și la băiat. Pe la 10-11 noaptea a luat-o și pe mă-sa de la stomac, toți 4 erau în pat, i-am frecat cu oțet la cap”.

Dimineața, familia a sunat la 112 și un echipaj medical a ajuns la gospodăria din comuna Mălușteni, județul Vaslui. Băiatul, în vârstă de 11 ani, era în stop cardiorespirator.

Eduard Popică, prefect de Vaslui: ”Au fost efectuate manevre de resuscitare timp de 100 de minute, dar din păcate nu am avut rezultate pozitive. Din primele declarații, atât mama, cât și cele două minore au declarat că în cursul zilei de luni după-amiază au consumat de la un magazin din sat niște crenvurști. Dar până nu se prelevează probe care să confirme, nu ne putem pronunța”.

Sora femeii: ”Îmi pare rău, era un copil cuminte”.

”Ne este greu să ne pronunțăm la acest moment”

Femeia de 32 de ani și adolescentele de 14 și 16 ani au fost duse mai întâi la spitalul din Bârlad, apoi la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Sunt în stare stabilă, spun medicii.

Între timp, specialiști de la Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui au mers acasă la familie și au prelevat probe atât din crenvurștii cumpărați de la magazinul din sat, cât și din alte alimente găsite în casa familiei.

Mihai Ponea, director DSVSA Vaslui: ”În frigider colegii au identificat smântână, crenvurști, paste, supă de pui și alte alimente gătite. Crenvurștii sunt în termen de valabilitate, la examen senzorial nu s-a identificat nimic suspect”.

În plus, au aflat că oamenii făcuseră dezinsecție la pasările din curte. Se analizează acum și o posibilă expunere a mamei și copiilor la o substanță chimică periculoasă.

Mihai Ponea, director DSVSA Vaslui: ”Au găsit și un flacon cu o substanță interzisă și grâușor popular folosit ca raticid, ne este greu să ne pronunțăm la acest moment să fie o bacterie atât de agresivă încât să poată provoca moartea în timp atât de scurt. Totul este pus sub semnul întrebării”.

Și Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

Alertă națională alimentară pentru loturile de crenvurști și smântână găsite în frigider

Directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui spune că, în acest caz, a fost emisă o alertă națională alimentară.

Alerta vizează loturile de crenvurști și smântână din care fac parte alimentele găsite în frigiderul familiei și cumpărate din magazin.

În consecință, produsele din aceste loturi sunt oprite de la vânzare, în toată România, pană vor veni rezultatele de la analize și ancheta se va termina.

Între timp, tatăl copiilor este așteptat să ajungă acasă. Bărbatul muncește în Capitală.

Primăria din Mălușteni a anunțat că va susține cu bani familia, pentru înmormântarea băiatului de 11 ani.

