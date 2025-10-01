Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte

Stiri actuale
01-10-2025 | 13:50
×
Codul embed a fost copiat

Un copil a murit în Vaslui, iar mama și surorile lui sunt în spital, intoxicați. Nu se știe ce i-a putut răpune atât de agresiv.

autor
Alexandra Clej,  Cătălina Vieru,  Iulia Ciuhu

Tragedie într-o familie din județul Vaslui. Un băiat de 11 ani a murit, iar mama lui și cele două surori, de 14 și 16 ani, au ajuns la spital cu suspiciune de intoxicație alimentară gravă.

Sunt luate în calcul mai multe variante și se fac anchete de reprezentanții mai multor instituții, pentru a afla ce anume a cauzat intoxicația.

Cei trei copii și mama lor au început să aibă grețuri, vărsături și senzație de somnolență, la scurt timp după ce au mâncat. Bunica a fost martoră la chinul fiicei și nepoților.

Mama femeii: ”Am mâncat crenvurști, mai târziu a fost rău la fete și la băiat. Pe la 10-11 noaptea a luat-o și pe mă-sa de la stomac, toți 4 erau în pat, i-am frecat cu oțet la cap”.

Citește și
Netanyahu
Netanyahu a suferit o intoxicaţie alimentară puternică. Anunțul oficialilor israelieni

Dimineața, familia a sunat la 112 și un echipaj medical a ajuns la gospodăria din comuna Mălușteni, județul Vaslui. Băiatul, în vârstă de 11 ani, era în stop cardiorespirator.

Eduard Popică, prefect de Vaslui: ”Au fost efectuate manevre de resuscitare timp de 100 de minute, dar din păcate nu am avut rezultate pozitive. Din primele declarații, atât mama, cât și cele două minore au declarat că în cursul zilei de luni după-amiază au consumat de la un magazin din sat niște crenvurști. Dar până nu se prelevează probe care să confirme, nu ne putem pronunța”.

Sora femeii: ”Îmi pare rău, era un copil cuminte”.

”Ne este greu să ne pronunțăm la acest moment”

Femeia de 32 de ani și adolescentele de 14 și 16 ani au fost duse mai întâi la spitalul din Bârlad, apoi la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Sunt în stare stabilă, spun medicii.

Între timp, specialiști de la Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui au mers acasă la familie și au prelevat probe atât din crenvurștii cumpărați de la magazinul din sat, cât și din alte alimente găsite în casa familiei.

Mihai Ponea, director DSVSA Vaslui: ”În frigider colegii au identificat smântână, crenvurști, paste, supă de pui și alte alimente gătite. Crenvurștii sunt în termen de valabilitate, la examen senzorial nu s-a identificat nimic suspect”.

În plus, au aflat că oamenii făcuseră dezinsecție la pasările din curte. Se analizează acum și o posibilă expunere a mamei și copiilor la o substanță chimică periculoasă.

Mihai Ponea, director DSVSA Vaslui: ”Au găsit și un flacon cu o substanță interzisă și grâușor popular folosit ca raticid, ne este greu să ne pronunțăm la acest moment să fie o bacterie atât de agresivă încât să poată provoca moartea în timp atât de scurt. Totul este pus sub semnul întrebării”.

Și Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

Alertă națională alimentară pentru loturile de crenvurști și smântână găsite în frigider

Directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui spune că, în acest caz, a fost emisă o alertă națională alimentară.

Alerta vizează loturile de crenvurști și smântână din care fac parte alimentele găsite în frigiderul familiei și cumpărate din magazin.

În consecință, produsele din aceste loturi sunt oprite de la vânzare, în toată România, pană vor veni rezultatele de la analize și ancheta se va termina.

Între timp, tatăl copiilor este așteptat să ajungă acasă. Bărbatul muncește în Capitală.

Primăria din Mălușteni a anunțat că va susține cu bani familia, pentru înmormântarea băiatului de 11 ani.

Plan roșu de intervenție activat în Bihor. 28 de turişti aflaţi în tabără au acuzat simptome de toxiinfecţie alimentară

Sursa: Pro TV

Etichete: vaslui, copil mort, cauza, substante, intoxicatie alimentară, necunoscuta,

Dată publicare: 01-10-2025 13:13

Articol recomandat de sport.ro
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Citește și...
Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată
Stiri externe
Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată

Guvernul brazilian a anunţat marţi deschiderea unei anchete poliţieneşti privind mai multe cazuri de intoxicaţie cu alcool contrafăcut, dintre care trei mortale, anchetă ce va examina eventuale legături cu crima organizată, relatează AFP.

Netanyahu a suferit o intoxicaţie alimentară puternică. Anunțul oficialilor israelieni
Stiri externe
Netanyahu a suferit o intoxicaţie alimentară puternică. Anunțul oficialilor israelieni

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se reface după o intoxicaţie alimentară, a anunţat duminică biroul său, adăugând că şeful guvernului va continua să-şi îndeplinească atribuţiile dar va lucra de la domiciliu, relatează Reuters.

Șapte turiști din Fiji au ajuns în stare critică la spital. Ar fi intoxicați cu alcool
Stiri externe
Șapte turiști din Fiji au ajuns în stare critică la spital. Ar fi intoxicați cu alcool

Șapte turiști din Fiji au ajuns la spital în stare critică cu suspiciune de intoxicație cu alcool.  

Doi frați au murit împreună la o stână din Bistrița-Năsăud. Ce spun anchetatorii despre cauza deceselor
Stiri actuale
Doi frați au murit împreună la o stână din Bistrița-Năsăud. Ce spun anchetatorii despre cauza deceselor

Doi fraţi, în vârstă de 28, respectiv 32 de ani, au fost găsiţi morţi, luni seara, într-un imobil din comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud, cel mai probabil fiind vorba de o intoxicaţie cu monoxid de carbon.

Studenții de la Academia de Poliție au ajuns din nou la spital cu intoxicație alimentară, după ce au primit mâncare stricată
Stiri actuale
Studenții de la Academia de Poliție au ajuns din nou la spital cu intoxicație alimentară, după ce au primit mâncare stricată

Mai mulți studenți ai Academiei de Poliție din București au ajuns la spital cu intoxicație alimentară sau enterocolită, după ce marți ar fi primit la cantină mâncare stricată. 

Recomandări
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc în Danemarca, să pună la punct un plan important de securitate. Nicușor Dan participă
Stiri externe
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc în Danemarca, să pună la punct un plan important de securitate. Nicușor Dan participă

Uniunea Europeană pregătește un plan comun de securitate. 40 de lideri europeni se reunesc miercuri și joi în capitala daneză, pentru a decide cum să accelereze apărarea continentului.

„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
Stiri externe
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață într-un blocaj bugetar și a suspendat o mare parte din activitățile sale, iar situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Top citite
1 parcare, masini
Facebook/Primaria Sectorului 3
Stiri actuale
Locuitorii sectorului 3, nemulțumiți de noile reguli ale primăriei lui Robert Negoiță privind parcările nominale: ”Aberant!”
2 alegeri republica moldova
Inquam/ Octav Ganea
Stiri externe
Mesajul SUA după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova
3 pensionari
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Economice
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Octombrie 2025

03:12:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28