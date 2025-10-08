Descoperire de peste 1,5 milioane lei în Giurgiu. Ce au găsit polițiștii după ce au controlat trei autocare venite din Turcia

Peste 5.000 de articole vestimentare, de marochinărie, încălțăminte și parfumuri suspecte a fi contrafăcute au fost descoperite de polițiștii de frontieră din Giurgiu în urma unor controale asupra a trei autocare venite din Turcia.

„În perioada 07-08.10.2025, la diferite intervale orare, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul planului de acțiune: Joint Action Day-PIRATES 3, au oprit pentru control, pe DN5, trei autocare care circulau pe ruta Turcia-România”, a precizat Inspectoratul Teritorial Giurgiu într-un comunicat.

În urma verificărilor, au fost descoperite 5.180 de articole, constând în haine, produse de marochinărie, încălțăminte și parfumuri, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute, protejate legal. Există suspiciuni temeinice că acestea sunt contrafăcute.

„Bunurile aparțineau unor pasageri, respectiv, unui cetățean român în vârstă de 36 de ani, unui cetățean moldovean în vârstă de 20 de ani și unui cetățean sârb în vârstă de 44 de ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență”, se mai arată în comunicat.

Valoarea estimată a mărfurilor, dacă ar fi fost vândute ca produse originale, este de aproximativ 1.509.000 lei. Toate articolele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și au fost introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

„În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet”, a mai transmis sursa citată.

