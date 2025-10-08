Școli din mai multe județe vor rămâne închise și joi. Elevii vor recupera orele pierdute

08-10-2025 | 19:27
Școlile și grădinițele din București și cinci județe au fost închise astăzi din cauza ploilor, însă orele vor fi recuperate. Patru unități de învățământ, trei școli și o grădiniță din județele Constanța, Giurgiu, Călărași și Buzău rămân închise și mâine.

Bianca Ghiță

Miercuri și mai multe universități au fost închise, iar în unele cazuri cursurile s-au ținut online.

Mihăiță, David și Edi ne-au primit în camera lor de cămin, pe care au împărțit-o pentru studiu. Sunt studenți la administrație și afaceri și au participat online la cursuri. Doi au învățat la birou și unul in pat.

Cea mai grea a fost mobilizarea de dimineață, mai ales pentru cei care împart camera cu un coleg.

Studentă: „Toată lumea se grăbea să se ducă, să își facă setup-ul să se conecteze la cursuri, să își caute căștile. Dimineața s-a auzit de la colega "bună dimineața" cu profesorul. Eu nu aveam curs dar m-am trezit imediat, am auzit până și-a găsit căștile.”

Orele de curs vor fi recuperate

Din cauza codului roșu, mai multe universități au decis să suspende cursurile. Universitatea din București și SNSPA au anunțat că orele se vor face online. Au fost și studenți care au lipsit.

Corespodent Știrile ProTV: „În ceea ce privește școlile și grădinitele din București și din cele cinci județe aflate sub cod roșu de ploi abundente, cursurile au fost suspendate. Conform deciziei consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, orele vor fi recuperate în zilele următoare. Au fost însă și cadre didactice care au pregătit fișe și teme, pentru ca elevii să nu piardă foarte mult din materie.”

Sursa: Pro TV

