Tragedie de Ziua Morților. Un tânăr a murit în Bistrița-Năsăud după ce a încercat să împace doi cumnați beți

O sărbătoare s-a încheiat tragic, într-o familie din Bistrița-Năsăud. Un tânăr de 26 de ani a fost înjunghiat mortal, după ce a încercat să împace doi cumnați.

Membrii familiei au consumat alcool și s-au luat la ceartă, la scurt timp după ce au încheiat obiceiurile de Ziua Morților.

La spital au ajuns și cei implicați în conflict: presupusul criminal, un bărbat de 39 de ani, și un adolescent de 17 ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Localnică: „Am auzit că a băgat cuțitul în el și l-a omorât. Au fost beți, băutura multe face.”

Rudele nu ar fi sunat imediat la 112, iar întârzierea a fost fatală, spun medicii.

Camelia Strungari, purtător de cuvânt Spitalul Județean Bistrița: „Pacientul a dezvoltat stop cardio-respirator, fiind intubat și supus de urgență unei intervenții chirurgicale din cauza leziunilor suferite, a pierderii masive de sânge și a adresării tardive. Inima pacientului nu a putut fi repornită.”

Vecinii sunt șocați, mai ales că nu știu să mai fi existat conflicte între membrii familiei.

Localnică: „El (n.r. bănuitul) toată ziua a stat aici, nu părea beat; de altădată mai cânta muzică, ieri nimic, a fost în cimitir, a venit, a stat liniștit — nu știu de la ce s-a putut întâmpla așa.”

Localnic: „Polițiștii căutau indicii aici, pe marginea șanțului, pe drum.”

Presupusul făptaș, un individ de 39 de ani, a ajuns la spital cu mai multe contuzii la cap și la față. După externare, a fost dus la audieri, iar procurorii au decis să-l rețină 24 de ore pentru omor.

