Tragedie de Ziua Morților. Un tânăr a murit în Bistrița-Năsăud după ce a încercat să împace doi cumnați beți

Stiri actuale
03-11-2025 | 09:10
×
Codul embed a fost copiat

O sărbătoare s-a încheiat tragic, într-o familie din Bistrița-Năsăud. Un tânăr de 26 de ani a fost înjunghiat mortal, după ce a încercat să împace doi cumnați.

autor
Stirileprotv

Membrii familiei au consumat alcool și s-au luat la ceartă, la scurt timp după ce au încheiat obiceiurile de Ziua Morților.

La spital au ajuns și cei implicați în conflict: presupusul criminal, un bărbat de 39 de ani, și un adolescent de 17 ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Localnică: „Am auzit că a băgat cuțitul în el și l-a omorât. Au fost beți, băutura multe face.”

Rudele nu ar fi sunat imediat la 112, iar întârzierea a fost fatală, spun medicii.

Citește și
crima bacau
Crimă urmată de sinucidere, în Bacău. După ce și-a înjunghiat soția, bărbatul a sunat-o pe cumnata lui și a mărturisit fapta

Camelia Strungari, purtător de cuvânt Spitalul Județean Bistrița: „Pacientul a dezvoltat stop cardio-respirator, fiind intubat și supus de urgență unei intervenții chirurgicale din cauza leziunilor suferite, a pierderii masive de sânge și a adresării tardive. Inima pacientului nu a putut fi repornită.”

Vecinii sunt șocați, mai ales că nu știu să mai fi existat conflicte între membrii familiei.

Localnică: „El (n.r. bănuitul) toată ziua a stat aici, nu părea beat; de altădată mai cânta muzică, ieri nimic, a fost în cimitir, a venit, a stat liniștit — nu știu de la ce s-a putut întâmpla așa.”

Localnic: „Polițiștii căutau indicii aici, pe marginea șanțului, pe drum.”

Presupusul făptaș, un individ de 39 de ani, a ajuns la spital cu mai multe contuzii la cap și la față. După externare, a fost dus la audieri, iar procurorii au decis să-l rețină 24 de ore pentru omor.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. 78 de percheziții pentru o listă bogată de infracțiuni

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, bistrita nasaud,

Dată publicare: 03-11-2025 09:10

Articol recomandat de sport.ro
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să audă de rețele de socializare
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să audă de rețele de socializare
Citește și...
Explicația incredibilă a individei bănuită că ar fi ucis o bătrână în casa căreia locuia cu iubitul, în Pantelimon
Stiri actuale
Explicația incredibilă a individei bănuită că ar fi ucis o bătrână în casa căreia locuia cu iubitul, în Pantelimon

Caz sinistru în orașul Pantelimon, din apropierea Bucureștiului. Suspiciuni de crimă au dus la exhumarea unei bătrâne de 83 de ani, care a decedat în urmă cu două săptămâni.

Crimă urmată de sinucidere, în Bacău. După ce și-a înjunghiat soția, bărbatul a sunat-o pe cumnata lui și a mărturisit fapta
Stiri Socante
Crimă urmată de sinucidere, în Bacău. După ce și-a înjunghiat soția, bărbatul a sunat-o pe cumnata lui și a mărturisit fapta

Scene sângeroase s-au derulat într-o comună din județul Bacău. Un bărbat de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, iar apoi a încercat să-și pună capăt zilelor.

Crimă înfiorătoare. Un individ și-a ucis soția, iar apoi s-a sinucis. Cei doi erau căsătoriți de 24 de ani și aveau 3 copii
Stiri Socante
Crimă înfiorătoare. Un individ și-a ucis soția, iar apoi s-a sinucis. Cei doi erau căsătoriți de 24 de ani și aveau 3 copii

Este anchetă într-o localitate din Dolj, după o crimă înfiorătoare. Abia întoarsă de la muncă din străinătate, o femeie de 39 de ani a fost ucisă de soţ.

Recomandări
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin
Stiri externe
Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Noiembrie 2025

30:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28