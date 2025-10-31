Explicația incredibilă a individei bănuită că ar fi ucis o bătrână în casa căreia locuia cu iubitul, în Pantelimon

Caz sinistru în orașul Pantelimon, din apropierea Bucureștiului. Suspiciuni de crimă au dus la exhumarea unei bătrâne de 83 de ani, care a decedat în urmă cu două săptămâni.

Procurorii și polițiștii cred că a fost omorâtă de o femeie care locuia în apartamentul ei. Suspecta i-ar fi luat viața sub privirile îngrozite ale unei fetițe de 12 ani, care ulterior a anunțat crima. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Cimitirul Sfântul Gheorghe din orașul Pantelimon a fost închis mai bine de două ore. Departe de ochii lumii, o echipă complexă de criminaliști a dezgropat o femeie care a murit în urmă acum două săptămâni, aparent din cauze naturale.

Au fost alertați de un bărbat pe care pensionara îl primise în casă în urmă cu opt ani și cu care încheiase un contract de uzufruct viager.

Le-a spus polițiștilor că e de fapt vorba de o crimă și a indicat-o drept suspecta principală pe noua sa iubită. O cunoscuse în luna august pe TikTok și o adusese în casă să îl ajute să își crească cei doi copii. după ce a rămas văduv.

Valerica Burilă, mama chiriașului: „Într-o noapte, la 1 noaptea. Chiar nu știu totul. A zis că pentru fericirea lor, auzi!, a făcut!”

Reporter: Ca să pună mâna pe apartament?

Valerica Burilă, mama chiriașului: „Nu. Apartamentul i l-a dat băiatului meu. Stă de opt ani aici”.

Reporter: Și ce ar fi rezolvat ea cu uciderea bătrânei?

Valerica Burilă, mama chiriașului: „Nu știu. Să o întrebe pe ea ce a fost în capul ei.”

Corespondent PROTV: „Anchetatorii susțin că pensionara ar fi fost ucisă în propria cameră,. Chiar aici, unde își ducea traiul de zi cu zi, iar la această întâmplare absolut îngrozitoare ar fi asistat o copilă de 12 ani.”

Copila a dat alarma

Fetița a fost cea care i-a relatat tatălui scena. Femeia, care plecase între timp acasă la Dăbuleni, în județul Dolj, a fost adusă cu mandat la interogatoriu. Surse din anchetă susțin că ar fi recunoscut totul, așa că a fost reținută inițial 24 de ore, pentru acuzația de omor calificat. Apoi un judecător a emis pe numele ei un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Corespondent PROTV: „Chiar dacă au deja denunțul făcut de concubinul suspectei, polițiștii și procurorii criminaliști din Ilfov au luat decizia de a exhuma trupul neînsuflețit al presupusei victime. Iar de-acum își intră în rol medicii legiști, care vor trebui să stabilească fără echivoc, după o analiză minuțioasă, care a fost cauza morții.”

Femeia ar putea fi expertizată psihiatric de legiști pentru ca procurorii să știe dacă a avut discernământ atunci când ar fi comis crima.

