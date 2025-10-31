Explicația incredibilă a individei bănuită că ar fi ucis o bătrână în casa căreia locuia cu iubitul, în Pantelimon

31-10-2025 | 19:25
Caz sinistru în orașul Pantelimon, din apropierea Bucureștiului. Suspiciuni de crimă au dus la exhumarea unei bătrâne de 83 de ani, care a decedat în urmă cu două săptămâni.

Ovidiu Oanță

Procurorii și polițiștii cred că a fost omorâtă de o femeie care locuia în apartamentul ei. Suspecta i-ar fi luat viața sub privirile îngrozite ale unei fetițe de 12 ani, care ulterior a anunțat crima. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Cimitirul Sfântul Gheorghe din orașul Pantelimon a fost închis mai bine de două ore. Departe de ochii lumii, o echipă complexă de criminaliști a dezgropat o femeie care a murit în urmă acum două săptămâni, aparent din cauze naturale.

Au fost alertați de un bărbat pe care pensionara îl primise în casă în urmă cu opt ani și cu care încheiase un contract de uzufruct viager.

Le-a spus polițiștilor că e de fapt vorba de o crimă și a indicat-o drept suspecta principală pe noua sa iubită. O cunoscuse în luna august pe TikTok și o adusese în casă să îl ajute să își crească cei doi copii. după ce a rămas văduv.

criminal
O femeie dată dispărută din București, găsită moartă într-o pădure. Ar fi fost ucisă și îngropată de fiica ei și de iubit

Valerica Burilă, mama chiriașului: Într-o noapte, la 1 noaptea. Chiar nu știu totul. A zis că pentru fericirea lor, auzi!, a făcut!”

Reporter: Ca să pună mâna pe apartament?

Valerica Burilă, mama chiriașului: „Nu. Apartamentul i l-a dat băiatului meu. Stă de opt ani aici”.

Reporter: Și ce ar fi rezolvat ea cu uciderea bătrânei?

Valerica Burilă, mama chiriașului: Nu știu. Să o întrebe pe ea ce a fost în capul ei.

Corespondent PROTV: Anchetatorii susțin că pensionara ar fi fost ucisă în propria cameră,. Chiar aici, unde își ducea traiul de zi cu zi, iar la această întâmplare absolut îngrozitoare ar fi asistat o copilă de 12 ani.

Copila a dat alarma

Fetița a fost cea care i-a relatat tatălui scena. Femeia, care plecase între timp acasă la Dăbuleni, în județul Dolj, a fost adusă cu mandat la interogatoriu. Surse din anchetă susțin că ar fi recunoscut totul, așa că a fost reținută inițial 24 de ore, pentru acuzația de omor calificat. Apoi un judecător a emis pe numele ei un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Corespondent PROTV: „Chiar dacă au deja denunțul făcut de concubinul suspectei, polițiștii și procurorii criminaliști din Ilfov au luat decizia de a exhuma trupul neînsuflețit al presupusei victime. Iar de-acum își intră în rol medicii legiști, care vor trebui să stabilească fără echivoc, după o analiză minuțioasă, care a fost cauza morții.

Femeia ar putea fi expertizată psihiatric de legiști pentru ca procurorii să știe dacă a avut discernământ atunci când ar fi comis crima.   

Dată publicare: 31-10-2025 19:24

GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Trupul femeii ucise în Pantelimon în urmă cu două săptămâni a fost exhumat. Ce vor să afle anchetatorii
Trupul femeii ucise în Pantelimon în urmă cu două săptămâni a fost exhumat. Ce vor să afle anchetatorii

Trupul unei femei a fost exhumat vineri dimineață din mormântul aflat în Cimitirul Sfântul Gheorghe din orașul Pantelimon. Procurorii suspectează că bătrâna ar fi fost omorâtă pentru ca ucigașa să-i obțină apartamentul.

O femeie dată dispărută din București, găsită moartă într-o pădure. Ar fi fost ucisă și îngropată de fiica ei și de iubit
O femeie dată dispărută din București, găsită moartă într-o pădure. Ar fi fost ucisă și îngropată de fiica ei și de iubit

Descoperire șocantă în pădurea Pantelimon, la periferia Capitalei, unde a fost găsit trupul unei femei de 58 de ani, dată dispărută la începutul săptămânii.

Nivelul de poluare a intrat în limite normale după incendiul de la depozitul din Pantelimon, anunță ANMAP
Nivelul de poluare a intrat în limite normale după incendiul de la depozitul din Pantelimon, anunță ANMAP

Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) a anunțat că valorile concentrațiilor de poluare au reintrat în limite normale după incendiul puternic din Pantelimon.

Mai multe persoane au fost reţinute pentru contrabandă cu aproape 4.000.000 de ţigări în Pantelimon
Mai multe persoane au fost reţinute pentru contrabandă cu aproape 4.000.000 de ţigări în Pantelimon

Şapte persoane au fost reţinute pentru 24 de ore de poliţiştii din Ilfov, după ce au fost prinse în timp ce mutau, în apropierea unor depozite din Pantelimon, sute de baxuri în care se aflau aproape patru milioane de ţigări de contrabandă.

Alţi doi medici de la Spitalul Pantelimon au fost puşi sub acuzare. Surse: Familiile pacienților morți nu au făcut plângeri
Alţi doi medici de la Spitalul Pantelimon au fost puşi sub acuzare. Surse: Familiile pacienților morți nu au făcut plângeri

Ancheta legată de moartea în condiții suspecte a mai multor pacienți din secția de terapie intensivă a Spitalului Pantelimon din Capitală se extinde.

Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a oferit scuze publice pentru incidentul de la comemorarea tragediei Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depășirea orei aprobate.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

