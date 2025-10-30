Crimă urmată de sinucidere, în Bacău. După ce și-a înjunghiat soția, bărbatul a sunat-o pe cumnata lui și a mărturisit fapta

Scene sângeroase s-au derulat într-o comună din județul Bacău. Un bărbat de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, iar apoi a încercat să-și pună capăt zilelor.

Medicii l-au găsit în viață, dar din cauza rănilor grave, individul s-a stins și el, pe patul de spital. Cuplul avea 3 copii și nimeni nu știe ce s-ar fi putut întâmpla între cei doi, ca să se ajungă la un asemenea sfârșit.

Primul lucru făcut de bărbat după crimă

Crima a avut loc într-o anexă a casei în care locuiau cei doi. Rudele spun că, după ce a comis oroarea, individul a sunat-o pe sora femeii și i-a spus ce a făcut. Apoi, a încercat să se sinucidă.

Dr. Aura Creţu, manager ambulanţa Bacău: La locul solicitării au găsit 2 persoane, una de sex feminin care prezenta plăgi tăiate s-a constatat decesul, şi o persoană de sex masculin cu plăgi tăiate care a fost transportată către CPU Moineşti.

Bărbatul a ajuns în stare critică la spital.

Corina Dascălu, director medical spitalul Moineşti: A fost adus în compartimentul de primiri urgenţe după ce şi-a ucis soţia. S-au iniţiat toate manevrele de suport maximal de terapie intensive.

Medicii s-au luptat să-i salveze viața, dar bărbatul a murit, după 6 ore. Apropiații familiei sunt șocați de gestul individului. Cei doi erau oameni respectați în comunitate și rudele nu știu să fi existat probleme în familie.

Diana Miclăuş, primar Poduri: O familie excepţională de oameni gospodari, că îi cunosc foarte bine pe dânşii şi stiu ce fel de oameni sunt, plus că sunt oameni ai bisericii care merg tot timpul la biserică.

Anchetatorii încearcă să dezlege acum misterul din jurul tragediei.

