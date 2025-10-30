Crimă urmată de sinucidere, în Bacău. După ce și-a înjunghiat soția, bărbatul a sunat-o pe cumnata lui și a mărturisit fapta

30-10-2025 | 07:33
Scene sângeroase s-au derulat într-o comună din județul Bacău. Un bărbat de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, iar apoi a încercat să-și pună capăt zilelor.

Daniel Moldovan

Medicii l-au găsit în viață, dar din cauza rănilor grave, individul s-a stins și el, pe patul de spital. Cuplul avea 3 copii și nimeni nu știe ce s-ar fi putut întâmpla între cei doi, ca să se ajungă la un asemenea sfârșit.

Primul lucru făcut de bărbat după crimă

Crima a avut loc într-o anexă a casei în care locuiau cei doi. Rudele spun că, după ce a comis oroarea, individul a sunat-o pe sora femeii și i-a spus ce a făcut. Apoi, a încercat să se sinucidă.

Dr. Aura Creţu, manager ambulanţa Bacău: La locul solicitării au găsit 2 persoane, una de sex feminin care prezenta plăgi tăiate s-a constatat decesul, şi o persoană de sex masculin cu plăgi tăiate care a fost transportată către CPU Moineşti.

Bărbatul a ajuns în stare critică la spital.

bebe mort
Cadavrul unui nou-născut, găsit într-un sac menajer pe un câmp din județul Bacău

Corina Dascălu, director medical spitalul Moineşti: A fost adus în compartimentul de primiri urgenţe după ce şi-a ucis soţia. S-au iniţiat toate manevrele de suport maximal de terapie intensive.

Medicii s-au luptat să-i salveze viața, dar bărbatul a murit, după 6 ore. Apropiații familiei sunt șocați de gestul individului. Cei doi erau oameni respectați în comunitate și rudele nu știu să fi existat probleme în familie.

Diana Miclăuş, primar Poduri: O familie excepţională de oameni gospodari, că îi cunosc foarte bine pe dânşii şi stiu ce fel de oameni sunt, plus că sunt oameni ai bisericii care merg tot timpul la biserică.

Anchetatorii încearcă să dezlege acum misterul din jurul tragediei.

Distrugerile provocate uraganul Melissa au atins niveluri "nemaivăzute". Câte vieți a luat până acum puternica furtună

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 30-10-2025 07:24

Un cuplu din Bacău a obținut 700.000 de euro din proxenetism. Bărbatul recruta femei și le promitea că se căsătorește cu ele
Un cuplu din Bacău a obținut 700.000 de euro din proxenetism. Bărbatul recruta femei și le promitea că se căsătorește cu ele

Un bărbat de 31 de ani și soția acestuia, în vârstă de 32 de ani, sunt judecați pentru proxenetism, din care ar fi obținut 700.000 de euro.

Cadavrul unui nou-născut, găsit într-un sac menajer pe un câmp din județul Bacău
Cadavrul unui nou-născut, găsit într-un sac menajer pe un câmp din județul Bacău

Descoperire șocantă în județul Bacău. Cadavrul unui nou-născut a fost găsit pe un câmp de către un localnic.

Amendă de 10.000 de lei pentru un bărbat care a aruncat deșeuri în pădure. Obiectele care l-au dat de gol
Amendă de 10.000 de lei pentru un bărbat care a aruncat deșeuri în pădure. Obiectele care l-au dat de gol

10.000 de lei este amenda primită de un bărbat de 52 de ani din județul Bacău care a aruncat gunoi la marginea unei păduri.

România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada" care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

