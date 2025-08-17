Trafic feroviar blocat temporar între Medgidia şi Mircea Vodă din cauza unui incendiu de vegetaţie

Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică după-amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie.

CFR anunţă că, din motive de siguranţă, la ora 16:17 ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune, pentru ca echipele de intervenţie să poată acţiona în condiţii optime.

Incendiul de vegetaţie s-a produs duminică, în jurul prânzului, pe raza localităţii Medgidia. Din acest motiv, circulaţia feroviară pe secţia Medgidia – Mircea Vodă a fost suspendată temporar începând cu ora 16:00, pentru a permite intervenţia pompierilor, anunţă CFR.

Reprezentanţii companiei au explicat că „din motive de siguranţă, la ora 16:17, ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune, astfel încât echipele de intervenţie să poată acţiona în condiţii optime”.

CFR precizează că reluarea circulaţiei feroviare se va face numai după finalizarea intervenţiei pompierilor şi verificarea infrastructurii, pentru a garanta desfăşurarea transportului în condiţii de siguranţă.

