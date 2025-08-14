Cea mai veche linie de cale ferată din România, inaugurată în 1869, va fi modernizată. Când vor fi gata lucrările

Stiri actuale
14-08-2025 | 15:20
tren
Shutterstock

Tronsonul de cale ferată Bucureşti-Giurgiu, lotul 2, va fi modernizat, după ce CFR SA a semnat un contract cu Alstom.

autor
Lorena Mihăilă

Noul contract acoperă modernizarea a 93,45 kilometri de linie feroviară simplă dintre gara Bucureşti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Frontiera Giurgiu.

Aceasta este cea mai veche linie de cale ferată din România, inaugurată în 1869.

Valoarea contractului este de 2.108.256.817 lei (fără TVA).

Citește și
tren
Două fetiţe de 9 și 12 ani au fost rănite într-un tren după ce un geam a căzut peste ele. Minorele au fost duse la spital

Proiectul va include electrificarea, modernizarea infrastructurii şi suprastructurii, sisteme de semnalizare şi telecomunicaţii, precum şi construcţii civile.

Modernizarea va permite o viteză maximă a trenurilor de pasageri de 160 km/h, potrivit Alstom.

Alstom, care are o parte de aproape 25% din contract, va furniza soluţii de electrificare, semnalizări ERTMS Nivelul 2 şi control digital al trenurilor pe lotul al doilea al liniei de cale ferată Bucureşti-Giurgiu.

Compania românească Arcada Company va executa lucrările de construcţii civile.

„Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează opinia publică asupra semnării contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre staţiile CF Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”. Procedura de achiziţie publică a fost adjudecată de Asocierea RailWorks, formată din Arcada Company – lider de asociere – şi SC Alstom Transport SA”, anunţă CFR.

Proiectarea va dura șase luni, iar lucrările de execuție - 30 de luni. După inaugurare, noua cale ferată va avea o garanție de zece ani.

Finanţarea este asigurată prin Acordul de Grant nr. 101122601/11.10.2023 – 22-RO-TC-Giurgiu Stage II, semnat în cadrul programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF 2021-2027, cu cofinanţare din Bugetul de Stat (Titlul de cheltuială 56.68 – Transferuri pentru susţinerea proiectelor finanţate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei).

„Prin realizarea investiţiei, CFR SA îşi propune să transfere o parte semnificativă a traficului de pasageri şi marfă de pe rutier pe feroviar, pe traseul strategic Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, consolidând astfel rolul transportului pe calea ferată în economia naţională şi în reţeaua europeană de transport”, arată CFR.

Implementarea acestui proiect strategic va contribui la creşterea competitivităţii economice a României prin modernizarea infrastructurii feroviare şi integrarea acesteia în reţeaua de transport european TEN-T, susţinând dezvoltarea pieţei interne şi promovând transportul durabil..

Printre efectele concrete se numără:

• îmbunătăţirea mobilităţii şi accesibilităţii pentru locuitorii şi mediul de afaceri din judeţele Ilfov şi Giurgiu;

• creşterea atractivităţii municipiului Giurgiu şi consolidarea conexiunilor acestuia cu reţelele europene de transport;

• stimularea investiţiilor în zonele cu potenţial economic, precum Parcul Industrial şi Tehnologic Giurgiu Nord, Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius şi hub-ul trimodal „High Performance Green Port”;

• creşterea vitezei medii de circulaţie a trenurilor şi reducerea semnificativă a timpului de parcurs;

• sporirea siguranţei circulaţiei şi îmbunătăţirea confortului călătorilor;

• reducerea emisiilor poluante şi a impactului negativ asupra mediului;

• descongestionarea traficului feroviar în zona Capitalei şi în localităţile adiacente.

Linia de cale ferată de frontieră Bucureşti Nord - Giurgiu Nord leagă România de culoarul paneuropean Rin - Dunăre (fostul Coridor IV) şi de ţările din sud-estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia). Linia leagă direct România şi Bulgaria printr-un pod feroviar numit Podul Prieteniei. Lucrările incluse în acest proiect vor acoperi linia de cale ferată până la intrarea pe acest pod.

Sursa: News.ro

Etichete: tren, CFR, contract, modernizare,

Dată publicare: 14-08-2025 15:09

Articol recomandat de sport.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Citește și...
Arșița face ravagii în țară. La nivelul șinelor de tren, în Gara de Nord, erau aproape 70 de grade. „E foarte cald”
Stiri actuale
Arșița face ravagii în țară. La nivelul șinelor de tren, în Gara de Nord, erau aproape 70 de grade. „E foarte cald”

Este caniculă în jumătate de țară. Vestul și sudul sunt sub cod portocaliu, cu temperaturi de până la 39 de grade și disconfort termic accentuat. Dar este loc și de mai rău!

Două fetiţe de 9 și 12 ani au fost rănite într-un tren după ce un geam a căzut peste ele. Minorele au fost duse la spital
Stiri Virale
Două fetiţe de 9 și 12 ani au fost rănite într-un tren după ce un geam a căzut peste ele. Minorele au fost duse la spital

Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite într-un tren, sâmbătă, de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau.

Un șofer a scăpat miraculos, după ce duba sa a fost lovită de tren, în Polonia | VIDEO
Stiri Diverse
Un șofer a scăpat miraculos, după ce duba sa a fost lovită de tren, în Polonia | VIDEO

Un accident dramatic s-a petrecut lângă orașul Cracovia din Polonia. O dubă a fost spulberată de un tren de pasageri.

Momentul în care o dubiță blocată între bariere este spulberată de un tren, în Polonia. Șoferul a scăpat ca prin minune
Stiri externe
Momentul în care o dubiță blocată între bariere este spulberată de un tren, în Polonia. Șoferul a scăpat ca prin minune

Un șofer din Polonia a scăpat ca prin minune după ce dubița sa a fost lovită în plin de un tren, pe o trecere la nivel cu calea ferată. Vehiculul a rămas blocat între barierele coborâte, iar impactul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Călătorie cu peripeții spre mare: Un tren a făcut 149 kilometri în cinci ore și jumătate
Stiri actuale
Călătorie cu peripeții spre mare: Un tren a făcut 149 kilometri în cinci ore și jumătate

O locomotivă defectă la tracțiunea unui tren spre litoral le-a dat luni dimineață bătăi de cap atât ceferiștilor, cât și pasagerilor, scrie ClubFeroviar.ro. 

Recomandări
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune
Stiri Economice
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

PIB-ul a crescut cu 1,2% în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, arată datele INS. Economia a crescut cu 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Stiri externe
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară
Vremea
Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi atenţionări Cod galben de caniculă, valabile joi şi vineri, în peste jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 August 2025

45:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12