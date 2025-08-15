CFR SA: Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral. Trenurile înregistrează întârzieri de sute de minute

Stiri actuale
15-08-2025 | 21:04
CFR
Shutterstock

Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti - Dunărea, Magistrala 800, se desfăşoară în condiţii de avarie, ca urmare a unui incident produs la substaţia Mircea Vodă în cursul serii de 14 august 2025, potrivit CFR SA.

autor
Ioana Andreescu

„Echipele de intervenţie ale CFR SA acţionează în continuare pentru remedierea situaţiei şi pentru monitorizarea permanentă a zonei, astfel încât circulaţia să fie reluată complet, în condiţii de siguranţă cât mai curând posibil. În această perioadă, trenurile pot înregistra întârzieri, iar compania le recomandă călătorilor să consulte orarul actualizat înainte de plecare. Compania Naţională de Căi Ferate 'CFR' SA regretă disconfortul creat şi reafirmă angajamentul său de a restabili traficul feroviar condiţii de siguranţă", se arată în informarea companiei.

Potrivit tabelei de sosiri/plecări din Gara de Nord, trenurile care circulă pe Magistrala 800 înregistrează întârzieri şi de sute de minute, atât la sosiri, cât şi la plecări. Cea mai întârziere la sosirea în Gara de Nord, de 200 de minute, o are trenul IR 11682 operat de Softrans Călători, care trebuia să sosească în Capitală la ora 18:15. Acesta este urmat de IR 11684, operat tot de Softrans, cu 130 de minute de întârziere, de IRN 11502, aparţinând Astra Trans Carpatic, cu 120 de minute, şi de IR 1682, al CFR Călători, cu 110 minute de întârziere. 45 de minute de întârziere are şi IC 536, operat de CFR Călători.

La plecări, "podiumul" este ocupat, cu 175 şi, respectiv, 170 de minute de întârziere, de trenurile IR 1996 şi RE 11615, ambele spre Craiova, operate de CFR Călători şi, respectiv, Softrans Călători.

Pe locul 2, cu 100 de minute de întârziere, este RE 11635, spre Braşov, operat de Softrans Călători. Acestea sunt urmate de IRN 11502 spre Arad, al operatorului Astra Trans Carpatic, cu 90 de minute de întârziere, şi de RE 9215 spre Piteşti, al companiei CFR Călători, cu 80 de minute. IC 536 spre Braşov are deja acumulate 40 de minute de întârziere la plecare.

Citește și
Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa
De câți angajați e nevoie ca să operezi un tren, la stat și la privat. La stat numărul lor e dublu, iar eficiența, scăzută
Ce ar putea însemna primele ore după întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska

Sursa: Agerpres

Etichete: mare, CFR, intarzieri, calatori,

Dată publicare: 15-08-2025 21:04

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Una dintre cele mai vechi linii de cale ferată din România va fi modernizată. Când vor fi gata lucrările
Stiri actuale
Una dintre cele mai vechi linii de cale ferată din România va fi modernizată. Când vor fi gata lucrările

Tronsonul de cale ferată Bucureşti-Giurgiu, lotul 2, va fi modernizat, după ce compania CFR S.A. a semnat un contract, în acest sens, cu Alstom. 

De câți angajați e nevoie ca să operezi un tren, la stat și la privat. La stat numărul lor e dublu, iar eficiența, scăzută
Stiri actuale
De câți angajați e nevoie ca să operezi un tren, la stat și la privat. La stat numărul lor e dublu, iar eficiența, scăzută

Club Feroviar demontează, printr-un studiu comparativ, ideea că operatorul feroviar de stat ar fi defavorizat față de cei privați, și arată că problema majoră a CFR este numărul disproporționat de mare de angajați raportat la activitatea efectivă.  

Continuă „reforma” de la CFR Călători. Se scumpesc biletele de tren de la 1 august, din cauza creșterii TVA
Stiri Economice
Continuă „reforma” de la CFR Călători. Se scumpesc biletele de tren de la 1 august, din cauza creșterii TVA

CFR Călători estimează că odată cu majorarea TVA, de la 1 august, biletele de tren se vor scumpi cu până la 4,5 lei. Modificarea prețurilor depinde de tipul trenului și de distanța parcursă.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare
Stiri Turism
Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare

Așa cum se întâmplă an de an, ziua liberă de Sfânta Maria a adus un număr record de turiști pe litoral. Peste 200 de mii de oameni s-au bucurat vineri de mare și de soare, în stațiunile cele mai populare: Mamaia, Eforie Nord și Costinești.

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
Stiri externe
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 August 2025

48:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12