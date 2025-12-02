Computerele și telefoanele, mai scumpe din cauza inteligenței artificiale. Cererea mare care a dat stocurile peste cap
Inteligența Artificială poate scumpi computerele și telefoanele mobile. Cererea tot mai ridicată de componente pentru centrele de date dă stocurile peste cap.
Prețurile pentru memorii au crescut și de trei ori, în doar câteva săptămâni.
Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.
Sursa: Pro TV
Etichete: ilikeit, inteligenta artificiala, telefoane,
Dată publicare:
02-12-2025 11:21