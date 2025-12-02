Computerele și telefoanele, mai scumpe din cauza inteligenței artificiale. Cererea mare care a dat stocurile peste cap

iLikeIT
02-12-2025 | 11:21
Inteligența Artificială poate scumpi computerele și telefoanele mobile. Cererea tot mai ridicată de componente pentru centrele de date dă stocurile peste cap.

Prețurile pentru memorii au crescut și de trei ori, în doar câteva săptămâni.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 02-12-2025 11:21

Inteligența artificială, folosită tot mai des în muzică. Deliric explică mai multe în emisiunea iLikeIT
Inteligența artificială, folosită tot mai des în muzică. Deliric explică mai multe în emisiunea iLikeIT

În industria muzicală inteligența artificială a început deja să schimbe regulile jocului.

Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT
Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT

Platforme importante nu au funcționat ieri din cauza unor probleme la un furnizor major de servicii online.

4DX și tehnologie. Cum a fost realizat filmul "Cursa". Dezvăluiri din culise, făcute chiar de către regizorul Milo Simulov
4DX și tehnologie. Cum a fost realizat filmul ”Cursa”. Dezvăluiri din culise, făcute chiar de către regizorul Milo Simulov

Milo Simulov a fost invitat în studioul emisiunii iLikeIT, ca să ne vorbească despre tehnologia care s-a folosit în filmul ”Cursa”.

Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu: „Este o decizie responsabilă"
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu: „Este o decizie responsabilă”

Vlad Gheorghe, candidat independent, s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. El și-a anunțat susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Guvernul adoptă proiectul cu amendamente privind pensiile magistraţilor și își asumă răspunderea în Parlament
Guvernul adoptă proiectul cu amendamente privind pensiile magistraţilor și își asumă răspunderea în Parlament

Guvernul va aproba luni proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor cu amendamentele depuse de senatori şi deputaţi. Ulterior, Cabinetul Bolojan îşi va angaja răspunderea în faţa Parlamentului pe acest proiect de lege.  

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă"
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

