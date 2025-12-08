Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate. DSP va confirma dacă apa este potabilă

08-12-2025 | 15:51
Baraj Paltinu

Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate, însă apa poate fi folosită în continuare doar pentru igienizarea toaletelor.

Mihai Niculescu

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova va confirma, după prelevarea probelor, dacă apa este potabilă. Anunțul a fost făcut luni de Consiliul Județean Prahova, arată Agerpres.

Sistemul este complet amorsat în toate cele 13 localități

„În această dimineață, sistemul operat de Hidro Prahova este complet amorsat, iar apa circulă în toate cele 13 localități afectate de oprirea furnizării de vinerea trecută (28 noiembrie - n.r.). (...) Alimentarea a fost restabilită controlat, pentru a proteja infrastructura și pentru a stabiliza presiunea în fiecare zonă. În prezent, sistemul funcționează integral. Următoarea etapă este verificarea calității apei de către Direcția de Sănătate Publică Prahova. Prelevările vor începe astăzi și vor continua până la confirmarea potabilității în toate punctele din rețea", se arată într-un comunicat transmis luni de Consiliul Județean Prahova.

Apa din stația de tratare se încadrează în parametri, dar pe conductă au fost variaţii

Potrivit sursei citate, apa care pleacă din stația de tratare se încadrează în parametri, dar pe conducta de aducțiune gestionată de ESZ au fost constatate variații.

„Pe conducta de aducțiune gestionată de ESZ, rezultatele prelevărilor efectuate în urmă cu câteva zile au arătat însă variații care impun monitorizare atentă și ajustări suplimentare ale tratării, pentru a asigura o calitate uniformă pe întreg traseul. În acest context, Hidro Prahova a solicitat retestarea punctelor de transfer și verificarea parametrilor în șapte localități, astfel încât analiza finală să reflecte cu acuratețe situația din teren", menționează CJ Prahova.

apa potabilă Mures
Moreni primește doar apă menajeră: RO-Alert avertizează populația că apa este interzisă pentru consum și igienă

Criza apei de la Paltinu a afectat peste 100.000 de oameni, timp de aproape zece zile, după ce golirea lacului pentru lucrări de întreținere a dus la creșterea turbidității apei, făcând imposibilă tratarea acesteia pentru consum uman.

Sursa: Agerpres

