Problemele de la Paltinu erau cunoscute încă din iunie. Instituțiile implicate au fost informate după o inspecție subacvatică

04-12-2025 | 15:23
Barajul Paltinu
Consiliul Județean Prahova

Deficiențele din lacul de acumulare Paltinu erau cunoscute încă din luna iunie, au fost luate primele măsuri, iar în octombrie a fost informată oficial Instituția Prefectului, potrivit unei adrese a „Apelor Române”.

Mihai Niculescu,  Ovidiu Oanță

Apele Române au propus de atunci demararea lucrărilor de deblocare „în regim de urgență”.

Trei cursuri de apă ajung în acumularea Paltinu, respectiv râurile Doftana, Păltinoasa și Secăria, iar lacul de acumulare deservește populația și industriile din Prahova, are rol de părare împotriva inundațiilor, produce energie electrică prin centrala Hidroelectrica și este și un punct de agrement și turism, arată Administrația Națională „Apele Române” într-o adresă datată 30 octombrie 2025, către Instituția Prefectului Prahova.

„La data de 17.06.2025 s-a intrat în stare de atenție din punct de vedere al urmăririi comportării construcțiel, întrucât în timpul manevrelor de deschidere a vanelor CF2 care au fost efectuate în vederea decolmatării prizei de admisie, nu au fost observate probleme tehnice în funcționarea uvrajelor și a instalației de acționare a acestora, dar s-a constatat că s-a produs obturarea galeriei de acces la această golire” se precizează în adresa Apelor Române.

criza apa
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

„Inspecție subacvatică”

Între 18-20 septembrie 2025, firma Uzinsider General Contractor SA a efectuat o inspecție subacvatică cu un sistem ROV Observation Class, și cu scafandrii de la Agigea, „rezultatele indicând o colmatare a zonei de admisie, cu batardourile și grătarele complet acoperite de sedimente, neputându-se confirma starea sau poziționarea actuală a acestora”.

Ulterior inspecției subacvatice, pe 22.10 2025, raportul a fost analizat de o comisie cu reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apele Române, ABA Buzău-Ialomița, SGA Prahova. SPEH Hidroelectrica și SC Exploatare Sistem Zonal Prahova, care au venit la barajul Paltinu.

„În urma analizei situației și a discuțiilor purtate s-a convenit că este imperios necesară continuarea coborârii nivelului în lac până la cota optimă realizării lucrărilor de deblocare a golirii de fund GF2, dar și măsuri ulterioare pentru menținerea funcțiilor prinicipale ale acumulării Paltinu: alimentarea cu apă a populației și industriilor, atenuarea undelor de viitură și apărarea împotriva inundațiilor a zonelor de aval și producerea de energie electrică” afirmă Apele Române

„În prezent, la cota actuală de acumulare, barajul Paltinu nu are nicio golire de fund utilizabilă, singura cale de asigurare a alimentării cu apă a populației și industriilor fiind prin centrala hidroelectrică Paltinu” (...)

„În contextul manifestării fenomenului de secetă din ultimii ani (începând cu anul 2018) cu un debit afluent prognozat scăzut, ridicarea cotei în acumulare poate fi un proces de durată, existând astfel riscul de întrerupere a alimentării cu apă a populației și industriilor, care este asigurată exclusiv sau preponderent din acumularea Paltinu. (...) Vă rugăm să analizați situația prezentată și să aprobați declararea situației de urgență, în acest sens fiind necesară emiterea unei hotărâri a CJSU Prahova privind aprobarea efectuării lucrărilor de deblocare a golirii de fund GF2-Baraj Paltinu în regim de urgență” se mai arată în adresă.

În final, „Apele Române” precizează că „în general”, având în vedere solicitările la care este supus barajul, construcția hidrotehnică este „în siguranță”.

„O parte din vină”

Oficial, Apele Române au admis, prin purtătorul de cuvânt, vineri dimineață, că „era nevoie de o mai multă comunicare interinstituțională, în special la nivel județean și local, între administrația bazinală de Apă Buzău-Ialomița și toate celelalte instituții responsabile”, asumându-și astfel „o parte din vină”.

Totuși, Administraţia Naţională Apele Române susține că pericolul iminent de întrerupere a apei a fost semnalat tuturor autorităților în cadrul comitetelor pentru situații de urgență.

Printre acestea se numără și Prefectura Prahova, care are „rolul de coordonator instituțional”.

Dată publicare: 04-12-2025 15:11

