Moreni primește doar apă menajeră: RO-Alert avertizează populația că apa este interzisă pentru consum și igienă

Locuitorii municipiului Moreni din judeţul Dâmboviţa, afectaţi de criza apei potabile generată de situaţia de la barajul Paltinu din judeţul Prahova, primesc, de miercuri seară, apă menajeră care poate fi folosită doar pentru curăţarea toaletelor.

Autorităţile din judeţ au emis mesaj Ro-Alert prin care anunţă populaţia că apa furnizată este interzisă pentru băut, igienă individuală, spălarea alimentelor sau a vaselor pentru gătit şi nu poate fi folosită pentru prepararea hranei.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa a adoptat, miercuri, o hotărâre prin care ”se ia act de soluţia adoptată de Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa privind distribuirea apei pentru sanitaţia locuinţei (igiena toaletei) în municipiul Moreni, din sursele Uzinei Automecanica Moreni prin by-passul creat în acest sens, după un program stabilit de Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa atâta timp cât analizele de laborator efectuate permit acest lucru”.

Începând cu ora 20:00, miercuri seară, locuitorii municipiului Moreni, afectaţi de criza apei legată de lucrările de la barajul Paltinu, primesc apă menajeră.

Localnicii au fost avertizaţi, prin mesaj RO-Alert, că apa furnizată este interzisă pentru băut, igienă individuală, spălarea alimentelor sau a vaselor pentru gătit şi nu poate fi folosită pentru prepararea hranei.

”Se interzice utilizarea apei livrate pentru băut, igienă individuală (spălarea mâinilor, spălarea corpului), spălarea fructelor, legumelor, spălarea vaselor şi gătit”, se arată în hotărârea de miercuri a CJSU Dâmboviţa, la articolul care vizează ”interdicţii pentru beneficiarii de apă din sursa Automecanica”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a fost criticată după ce a întrebat dacă se poate asigura livrarea de apă menajeră către populaţia afectată de criza apei.

Buzoianu a explicat că a adresat această întrebare în urma mesajelor pe care le-a primit de la populaţie, Direcţia de Sănătate Publică Prahova opunându-se acestei soluţii.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a catalogat drept ”conştienţă administrativă” decizia Direcţiei de Sănătate Publică Prahova de a se opune furnizării de apă menajeră prin sistemul centralizat în localităţile unde nu poate fi furnizată apă potabilă din cauza turbidităţii ridicate din barajul Paltinu.

”Am păstrat legătura constant cu DSP Prahova şi i-am rugat să facă treaba până la capăt, adică până când apa nu are un control microbiologic, respectiv până nu respectă indicatorii fizico-chimici pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată să nu ridice restricţionarea. Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice, până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat că introducerea de apă contaminată într-o reţea de alimentare ar reprezenta ”un incident de sănătate publică şi epidemiologic fără precedent”.

