Moreni primește doar apă menajeră: RO-Alert avertizează populația că apa este interzisă pentru consum și igienă

Stiri actuale
03-12-2025 | 20:29
apa potabilă Mures

Locuitorii municipiului Moreni din judeţul Dâmboviţa, afectaţi de criza apei potabile generată de situaţia de la barajul Paltinu din judeţul Prahova, primesc, de miercuri seară, apă menajeră care poate fi folosită doar pentru curăţarea toaletelor.

autor
Vlad Dobrea

Autorităţile din judeţ au emis mesaj Ro-Alert prin care anunţă populaţia că apa furnizată este interzisă pentru băut, igienă individuală, spălarea alimentelor sau a vaselor pentru gătit şi nu poate fi folosită pentru prepararea hranei.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa a adoptat, miercuri, o hotărâre prin care ”se ia act de soluţia adoptată de Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa privind distribuirea apei pentru sanitaţia locuinţei (igiena toaletei) în municipiul Moreni, din sursele Uzinei Automecanica Moreni prin by-passul creat în acest sens, după un program stabilit de Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa atâta timp cât analizele de laborator efectuate permit acest lucru”.

Începând cu ora 20:00, miercuri seară, locuitorii municipiului Moreni, afectaţi de criza apei legată de lucrările de la barajul Paltinu, primesc apă menajeră.

Localnicii au fost avertizaţi, prin mesaj RO-Alert, că apa furnizată este interzisă pentru băut, igienă individuală, spălarea alimentelor sau a vaselor pentru gătit şi nu poate fi folosită pentru prepararea hranei.

Citește și
Incendiu la un mall din București
Incendiu la Mall Promenada din București. Pompierii au evacuat persoanele din interior

”Se interzice utilizarea apei livrate pentru băut, igienă individuală (spălarea mâinilor, spălarea corpului), spălarea fructelor, legumelor, spălarea vaselor şi gătit”, se arată în hotărârea de miercuri a CJSU Dâmboviţa, la articolul care vizează ”interdicţii pentru beneficiarii de apă din sursa Automecanica”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a fost criticată după ce a întrebat dacă se poate asigura livrarea de apă menajeră către populaţia afectată de criza apei.

Buzoianu a explicat că a adresat această întrebare în urma mesajelor pe care le-a primit de la populaţie, Direcţia de Sănătate Publică Prahova opunându-se acestei soluţii.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a catalogat drept ”conştienţă administrativă” decizia Direcţiei de Sănătate Publică Prahova de a se opune furnizării de apă menajeră prin sistemul centralizat în localităţile unde nu poate fi furnizată apă potabilă din cauza turbidităţii ridicate din barajul Paltinu.

”Am păstrat legătura constant cu DSP Prahova şi i-am rugat să facă treaba până la capăt, adică până când apa nu are un control microbiologic, respectiv până nu respectă indicatorii fizico-chimici pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată să nu ridice restricţionarea. Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice, până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat că introducerea de apă contaminată într-o reţea de alimentare ar reprezenta ”un incident de sănătate publică şi epidemiologic fără precedent”.

Sursa: Pro TV

Etichete: apa, moreni, ro-alert,

Dată publicare: 03-12-2025 20:29

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Incendiu la Mall Promenada din București. Pompierii au evacuat persoanele din interior
Stiri actuale
Incendiu la Mall Promenada din București. Pompierii au evacuat persoanele din interior

Pompierii bucureşteni au intervenit, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu produs la centrul comercial Promenada de pe Calea Floreasca, din Sectorul 2 al Capitalei.

Eroare șocantă în Germania: un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar, trimițându-le la tratamente
Stiri actuale
Eroare șocantă în Germania: un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar, trimițându-le la tratamente

Caz de malpraxis fără precedent într-un spital din orașul german Bremen.  

Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și în închisori
Stiri actuale
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și în închisori

O avocată din Cluj, specializată în drept penal, este cercetată de procurorii DIICOT pentru că i-ar fi ajutat pe membrii unei rețele de trafic de droguri.

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”
Stiri externe
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”

Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin. 

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28