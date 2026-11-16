La acţiune au participat poliţişti de frontieră şi poliţiştii de la Techirghiol, arată News.ro.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat, luni, că, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Techirghiol au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că prelata unui automarfar ar fi fost tăiată.

„Deplasaţi la faţa locului, în localitatea Topraisar, poliţiştii au identificat un ansamblu rutier format din cap tractor şi semiremorcă, precum şi un bărbat care încerca să părăsească interiorul remorcii, acesta refuzând să coopereze cu forţele de ordine. Din primele verificări efectuate de poliţişti a reieşit faptul că ansamblul de vehicule plecase din Turcia, încărcat şi sigilat, având ca destinaţie Republica Moldova”, au afirmat poliţiştii de frontieră.

Ei au precizat că după ce a tranzitat teritoriul Bulgariei, unde conducătorul auto a făcut o pauză, şi-a continuat deplasarea, iar între localităţile Amzacea şi Topraisar, şoferul a observat prelata de protecţie secţionată.

La faţa locului au intervenit poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, care au preluat persoana respectivă pentru continuarea cercetărilor.

„În urma controlului efectuat, s-a stabilit că bărbatul este cetăţean marocan şi nu deţine documente valabile care să îi permită călătoria în spaţiul Schengen şi nici documente justificative care să ateste un drept legal de şedere sau de circulaţie pe teritoriul României”, a mai precizat sursa citată.

Bărbatul a fost predat autorităţilor de frontieră bulgare, în baza acordului de readmisie.