Tinerii morţi după ce au fost loviţi de un TIR, pe A1, aveau o relaţie care era anchetată de mai multe instituții

Fata care a murit, marţi, după ce a fost lovită de un TIR pe A1, în judeţul Giurgiu, avea 14 ani, locuia cu familia la Crevedia Mare şi se afla într-o relaţie cu un băiat de 19 ani, din judeţul Buzău.

Cei doi se cunoscuseră pe o reţea de socializare şi începuseră o relaţie care făcea obiectul unor anchete deschise la nivelul mai multor instituţii, relatează news.ro.

Primarul din Crevedia Mare, Daniel Badea, afirmă că a aflat despre situaţie de la DGASPC Giurgiu, care a fost anunţată de DGASPC Buzău, în urma unei informări a Poliţiei, având în vedere că relaţia fetei cu tânărul de 19 ani întrunea condiţiile unui viol asupra unui minor.

”Ce pot să deduc este că s-au sinucis”, afirmă primarul Daniel Badea.

Situaţia fetei care a murit, marţi, lovită de un autotren, pe autostrada A1, în judeţul Giurgiu, se afla în atenţia autorităţilor, după ce, la vârsta de 13 ani şi jumătate, intrase într-o relaţie cu un tânăr de 19 ani, din Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.

Fata, care avea 14 ani, locuia în comuna Crevedia Mare din judeţul Giurgiu, acolo unde tânărul venise după ea.

”Am fost informaţi de DGASPC Giurgiu, care la rândul lor au fost informaţi de DGASPC Buzău, iar DGASPC Buzău a fost sesizată de IPJ Buzău. Din informaţiile pe care le-am pus cap la cap în urma anchetei, fata avea un dialog cu un tânăr de 19 ani din Râmnicu Sărat pe Instagram, iar în luna mai a plecat de acasă. Părinţii au sesizat lipsa ei la Poliţie şi cei de la Poliţie au identificat faptul că tânăra, în vârstă de 13 ani şi jumătate la acea vreme, locuieşte la adresa băiatului, care avea 19 ani. Din oficiu, IPJ s-a sesizat, fiind vorba de un viol”, a declarat, pentru News.ro, primarul comunei Crevedia Mare, Daniel Badea.

El a precizat că, după ce autoritatea locală a fost informată de situaţie, au urmat mai multe verificări, adolescenta şi familia sa fiind chemate la sediul Primăriei.

”În plus, s-au făcut şi rapoarte săptămânale de monitorizare, s-a mers pe teren la domiciliul familiei. În discuţiile pe care le-am avut cu părinţii acesteia le-am semnalat că nu e în regulă ce se întâmplă şi faptul că, din discuţiile pe care noi le-am avut, am simţit, cumva, că ei sunt de acord, în ideea în care au menţionat inclusiv că tinerei i-a fost făcut un test de sarcină şi nu este gravidă. M-am revoltat în acel moment şi i-am amintit că e un copil, le-am pus în vedere ca legătura dintre cei doi să nu mai existe şi să nu fie primit aici”, a subliniat edilul.

El a arătat că de fiecare dată când s-au făcut anchete sociale la domiciliul familiei fetei, tânărul care aparent locuia acolo nu era prezent.

”Într-o zi, săptămânile trecute, l-am văzut pe tânăr certându-se cu mama fetei în staţia din faţa Primăriei, unde a venit şi Poliţia, şi mama era revoltată de faptul că mai întreţine încă unul în plus şi nu are un venit şi atunci am dedus faptul că el locuieşte acolo. În ziua următoare a venit şi Protecţia Copilului, am mers şi noi, ca unitate tutelară. Nu a fost găsit la domiciliu tânărul. Nu ştiu dacă au existat conflicte în familie. Ce pot să deduc este că s-au sinucis”, a subliniat primarul Daniel Badea.

El a precizat că adolescenta era înscrisă la şcoală, însă avea un absenteism ridicat. Ea fusese integrată într-un program de consiliere psihologică, iar în ultimele două săptămâni ale anului şcolar mersese şi reuşise să îşi încheie situaţia şcolară şi să promoveze clasa.

Daniel Badea a arătat că familia fetei nu era cunoscută ca având probleme. Fata de 14 ani era cea mai mică dintre patru fraţi, mai având doi fraţi care sunt majori şi o soră de 17 ani.

Cei doi tineri au murit, marţi dimineaţă, după ce au fost loviţi de un autotren, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti. Cei doi erau pietoni şi se aflau pe şosea când a avut loc accidentul. Şoferul TIR-ului a povestit, potrivit presei, că acei doi tineri s-au îmbrăţişat şi au păşit împreună pe şosea, în faţa autotrenului.

