Tinerii care au murit în accidentul de pe A1, loviți de un TIR, au fost identificați. Ce a scos la iveală ancheta

Cei doi tineri care au murit într-un accident rutier pe Autostrada București - Pitești au fost identificați. Polițiștii presupun că cei doi adolescenți ar fi recurs la un gest extrem.

Băiatul este avea 18 ani, iar fata 14 ani, au informat autoritățile.

Șoferul camionului de mare tonaj spune că cei doi s-au aruncat deliberat în fața camionului.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că cele două victime mergeau pe jos pe banda de urgență, pe sensul spre Pitești, însă au ajuns în fața TIR-ului care se apropia cu viteză.

Șoferul camionului: „Pur și simplu au sărit, s-au îmbrățișat, s-au luat în brațe și au sărit în fața camionului. Am încercat să evit în stânga cât am putut... Părea că se țineau în brațe.”

Teribilul accident a avut loc pe Autostrada A1 București - Pitești, pe sensul de deplasare spre Pitești, la km 41, într-o zonă în care se circulă cu viteză foarte mare. Impactul a fost extrem de violent, iar cele două victime nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Șoferul de 40 de ani, din Prahova, a mai declarat că, înainte să comită acest gest, tânărul s-ar fi uitat direct în ochii săi. Mărturia este susținută de doi martori oculari. Unul dintre ei este șoferul unei mașini care circula în spatele TIR-ului. Acesta le-a spus polițiștilor că a observat atât tinerii de pe banda de urgență, cât și gestul șoferului de autocamion, care a făcut o manevră de evitare a impactului.

Polițiștii au deschis un dosar penal după moartea celor doi tineri. De asemenea, vor expertiza camionul pentru a fi siguri că nu a fost vorba de vreo problemă tehnică.

