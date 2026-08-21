Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș a recomandat populației să închidă ferestrele și să nu desfășoare activități în aer liber, potrivit News.ro.

„Informăm că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii, în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică (astm bronșic etc.) și cardiovasculară”, a transmis DSP Timiș.

Recomandările DSP Timiș:

Țineți ferestrele închise, încercați să vă deplasați cât mai puțin între localități, chiar și cu mijloace de transport, pentru că vizibilitatea poate fi foarte redusă;

Să desfășurați cât mai puține activități în aer liber, inclusiv muncă, și, în cazul în care erau programate activități la care să participe un număr mare de participanți (manifestări sportive; festivaluri; târguri etc.), să se ia în considerare amânarea acestora pentru o dată ulterioară;

În special populația vârstnică și părinții care au în îngrijire copii minori să limitați activitățile în aer liber, să închideți geamurile locuințelor;

Dacă sunteți persoane în vârstă și/sau suferiți de boală pulmonară sau cardiovasculară cronică, nu desfășurați activități în exterior;

Deplasările în aer liber se vor face, în măsura posibilităților, cu purtarea unei măști de protecție respiratorie;

În cazul în care aveți simptomatologie respiratorie care se manifestă prin dificultăți în respirație, tuse, șuierături în piept, solicitați asistență medicală.

Zeci de apeluri la 112 din cauza mirosului puternic de fum

Este pentru a doua zi când Timișoara este învăluită de un fum dens și miros de ars, după incendiile puternice de vegetație din Serbia. În țara vecină au ars mii de hectare de păduri și iarbă.

Joi, zeci de apeluri la numărul de urgență 112, din Timișoara și din județ, anunțau un miros puternic de fum. Un nor de fum a învăluit și Timișoara, iar pompierii au trimis echipaje de recunoaștere.

Pompierii au transmis că, în urma verificărilor făcute, nu au fost identificate incendii în zonele vizate.

„Din informațiile disponibile, degajările de fum observate în județul Timiș ar putea proveni, cel mai probabil, de la incendiile de vegetație uscată de amploare din zona Dubovac, Serbia. În funcție de condițiile meteorologice și de direcția vântului, fumul poate fi resimțit și în județul nostru”, preciza ISU Timiș.

În ultimele zile, nu mai puțin de 45 de incendii de vegetație au fost înregistrate, cel mai intens fiind în zona nisipoasă Deliblato din Serbia, o rezervație naturală în nord-estul țării, unde flăcările au ars aproximativ 3.500 de hectare de vegetație.

Alte două incendii majore active sunt în zona muntelui Stolovi (Serbia), unde au ars aproximativ 200 de hectare de pădure și vegetație joasă, și mai la sud de acesta, unde au ars circa 60 de hectare de pădure.

Serbia a cerut ajutorul Rusiei pentru combaterea incendiilor

Serbia a apelat la Rusia pentru ajutor în combaterea incendiilor forestiere din cauza lipsei de avioane disponibile din partea Uniunii Europene, a anunțat Ministerul de Interne al țării, după ce survolul unui avion rusesc trimis în acest scop a dat naștere la controverse în Bulgaria.

Un avion de stingere a incendiilor IL-76P al Ministerului Rus al Situațiilor de Urgență a aterizat miercuri seara în orașul Niș, din sudul țării, și a fost mobilizat joi pentru a combate un incendiu forestier din rezervația naturală protejată Deliblațka Peščara, care face ravagii de câteva săptămâni.

Serbia nu este membră a UE, dar are acces la ajutorul de urgență al UE în cadrul Mecanismului de protecție civilă al blocului european. În această vară, Belgradul a trimis un elicopter de stingere a incendiilor și o echipă de intervenție de urgență pentru a ajuta Spania să combată incendiile forestiere în cadrul acestui mecanism, dar incendiile forestiere din întreaga Europă au epuizat resursele UE.