Operațiunea, denumită „M&Ms”, urmărea ca dronele să-și identifice și să-şi lovească singure țintele, fără intervenția unui pilot uman, ceea ce ridica însă riscuri majore pentru aeronavele civile și întrebări privind legalitatea folosirii armelor autonome.

Planul a fost oprit în iulie, după demiterea ministrului Apărării Mihail Fedorov, unul dintre principalii săi arhitecți, relatează The Atlantic, citând două surse familiarizate direct cu operațiunea, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea descrie operațiuni militare sensibile.

Publicaţia dezvăluie în premieră că, la începutul acestui an, oficialii ucraineni i-au prezentat președintelui Volodimir Zelenski un nou plan riscant pentru încheierea războiului cu Rusia.

Acesta presupunea extinderea campaniei de bombardamente pentru a include o serie de ținte și o categorie de arme pe care Ucraina le evitase mult timp.

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