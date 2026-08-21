Compania adăuga automat pe facturile clienților o taxă cuprinsă între 33,88 și 45 de euro, denumită „gestionarea administrativă a amenzilor”, atunci când un șofer comitea o abatere rutieră în timp ce utiliza unul dintre vehiculele sale, conform The Portugal News.

Aceasta justifica taxa prin costurile de procesare și cheltuielile asociate comunicării identității șoferului către autorități.

Autoritățile au considerat taxa abuzivă

Autoritatea spaniolă pentru protecția consumatorilor a concluzionat că această taxă reprezenta o clauză contractuală abuzivă.

Potrivit autorităților, articolul 11 din Legea privind circulația rutieră și siguranța rutieră din Spania stabilește deja obligația legală a proprietarului vehiculului de a identifica șoferul în cazul unei încălcări a legislației. Prin urmare, costul aferent acestei obligații nu putea fi transferat consumatorului.

Practica încălca Legea generală pentru apărarea consumatorilor și utilizatorilor, prin impunerea unui cost considerat disproporționat, în avantajul companiei și în detrimentul clientului.

Plângerea care a declanșat ancheta

Investigația a pornit de la o plângere depusă de asociația bască pentru protecția consumatorilor EKA/ACUV.

Asociația a arătat că firma a continuat să perceapă taxa chiar și după ce, în septembrie 2020, o instanță din Vitoria-Gasteiz declarase nulă clauza respectivă.

Continuarea utilizării acestei clauze ilegale i-a determinat pe reprezentanții autorității pentru protecția consumatorilor să considere abaterea drept agravată.

Procedura administrativă fiind încheiată, compania poate contesta în instanță amenda de un milion de euro.