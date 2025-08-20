Termoenergetica: Avaria la conducta veche de 40 de ani a fost remediată. Reumplerea rețelei poate dura până la 12 ore

Stiri actuale
20-08-2025 | 15:12
Termoenergetica
Pro TV

Echipele Termoenergetica au finalizat, în 19 august, lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de un metru și o vechime de aproape 40 de ani.

autor
Ioana Andreescu

Însă procesul complet pentru reumplerea treptată a rețelei, astfel încât să fie evitate noi fisuri sau spărturi, poate dura chiar și 12 ore, motiv pentru care o parte dintre bucureșteni nu au încă apă caldă.

Termoenergetica a informat, miercuri, că echipele companiei au finalizat, în 19 august 2025, lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de 1.000 mm și o vechime de aproape 40 de ani.

Potrivit sursei citate, în prezent rețeaua primară se încarcă etapizat, pentru a evita o nouă fisurare sau spărtură.

„Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor, precum și de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în acest caz aproximativ 100 de kilometri. Reumplerea rețelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât și pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem”, explică sursa citată.

Citește și
Termoenergetica
Termoenergetica: Avarie majoră la intersecția Mihai Bravu – Splaiul Unirii. CET Progresu a fost oprit

Conform aceleiași surse, această etapă poate dura „chiar și 12 ore”.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm populația că echipele noastre sunt mobilizate permanent pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță, cât mai rapid”, mai precizează Termoenergetica.

Este a treia zi în care aproape jumătate dintre locuitorii Capitalei nu au apă caldă, după ce, duminică seară, pe conducta magistrală cu diametrul de un metru s-a produs o avarie majoră, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

În aceste condiții, mii de blocuri din sectoarele 2, 3 și 4 ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, au rămas fără apă caldă.

Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, apa calda, termoenergetica, avarie,

Dată publicare: 20-08-2025 15:12

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Avarie uriașă la rețeaua de termoficare: peste 5.000 de blocuri din Capitală fără apă caldă
Stiri actuale
Avarie uriașă la rețeaua de termoficare: peste 5.000 de blocuri din Capitală fără apă caldă

Mai bine de jumătate din blocurile din Capitală racordate la sistemul de termoficare au rămas fără apă caldă. De vină este o avarie majoră la o conductă veche de aproape 40 de ani.

Termoenergetica: Avarie majoră la intersecția Mihai Bravu – Splaiul Unirii. CET Progresu a fost oprit
Stiri actuale
Termoenergetica: Avarie majoră la intersecția Mihai Bravu – Splaiul Unirii. CET Progresu a fost oprit

Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

CFR SA: Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral. Trenurile înregistrează întârzieri de sute de minute
Stiri actuale
CFR SA: Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral. Trenurile înregistrează întârzieri de sute de minute

Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti - Dunărea, Magistrala 800, se desfăşoară în condiţii de avarie, ca urmare a unui incident produs la substaţia Mircea Vodă în cursul serii de 14 august 2025, potrivit CFR SA.

Recomandări
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Senatul a respins modificarea pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan are acum mână liberă pentru asumarea răspunderii
Stiri Politice
Senatul a respins modificarea pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan are acum mână liberă pentru asumarea răspunderii

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Top citite
1 crucea rosie ucraina rusia
AFP
Stiri externe
Rusia și Ucraina au făcut schimb de cadavre. Moscova a predat corpurile a 1.000 de militari
2 pasageri avion
Shutterstock
Stiri Diverse
Studiu: De ce aplaudă pasagerii la aterizare. Românii sunt printre cei mai entuziaști
3 conducta sparta
Termoenergetica București
Stiri actuale
Cum arată conducta spartă, veche de 40 de ani, care a lăsat peste 5.000 de blocuri din Capitală fără apă caldă. VIDEO
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 August 2025

48:59

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12