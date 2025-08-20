Termoenergetica: Avaria la conducta veche de 40 de ani a fost remediată. Reumplerea rețelei poate dura până la 12 ore

Echipele Termoenergetica au finalizat, în 19 august, lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de un metru și o vechime de aproape 40 de ani .

Însă procesul complet pentru reumplerea treptată a rețelei, astfel încât să fie evitate noi fisuri sau spărturi, poate dura chiar și 12 ore, motiv pentru care o parte dintre bucureșteni nu au încă apă caldă.

Termoenergetica a informat, miercuri, că echipele companiei au finalizat, în 19 august 2025, lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de 1.000 mm și o vechime de aproape 40 de ani.

Potrivit sursei citate, în prezent rețeaua primară se încarcă etapizat, pentru a evita o nouă fisurare sau spărtură.

„Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor, precum și de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în acest caz aproximativ 100 de kilometri. Reumplerea rețelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât și pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem”, explică sursa citată.

Conform aceleiași surse, această etapă poate dura „chiar și 12 ore”.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm populația că echipele noastre sunt mobilizate permanent pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță, cât mai rapid”, mai precizează Termoenergetica.

Este a treia zi în care aproape jumătate dintre locuitorii Capitalei nu au apă caldă, după ce, duminică seară, pe conducta magistrală cu diametrul de un metru s-a produs o avarie majoră, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

În aceste condiții, mii de blocuri din sectoarele 2, 3 și 4 ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, au rămas fără apă caldă.

