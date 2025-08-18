Avarie uriașă la rețeaua de termoficare: peste 5.000 de blocuri din Capitală fără apă caldă

18-08-2025 | 13:18
Mai bine de jumătate din blocurile din Capitală racordate la sistemul de termoficare au rămas fără apă caldă din cauza unei avarii majore la o conductă veche de aproape 40 de ani.

Doina Plăcintă

Conducta principală, veche de aproape 40 de ani, s-a spart chiar la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii sub podul Mihai Bravu.

Din cauza pierderilor mari de apă fierbinte, CET ul Progresu a fost oprit forțat și asta pentru că era riscul să apară probleme și mai mari.

Vorbim despre mai bine de 5100 de blocuri afectate, adică aproape 60% din imobilele care primesc apă caldă prin sistemul de termoficare.

Apa care a inundat galeria este scoasă cu pompe, iar echipele celor de la Termoenergetica lucrează la reparații.

Estimările arată că avaria ar putea fi remediată la noapte, iar imediat după aceea CET-ul va fi repornit.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 18-08-2025 13:14

