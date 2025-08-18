Avarie uriașă la rețeaua de termoficare: peste 5.000 de blocuri din Capitală fără apă caldă

Mai bine de jumătate din blocurile din Capitală racordate la sistemul de termoficare au rămas fără apă caldă din cauza unei avarii majore la o conductă veche de aproape 40 de ani.

Conducta principală, veche de aproape 40 de ani, s-a spart chiar la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii sub podul Mihai Bravu.

Din cauza pierderilor mari de apă fierbinte, CET ul Progresu a fost oprit forțat și asta pentru că era riscul să apară probleme și mai mari.

Vorbim despre mai bine de 5100 de blocuri afectate, adică aproape 60% din imobilele care primesc apă caldă prin sistemul de termoficare.

Apa care a inundat galeria este scoasă cu pompe, iar echipele celor de la Termoenergetica lucrează la reparații.

Estimările arată că avaria ar putea fi remediată la noapte, iar imediat după aceea CET-ul va fi repornit.

