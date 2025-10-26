Teolog: Critica materială a catedralei, un afect anti-ortodox. Biserica știe să chivernisească banul mai bine decât statul

Sfințirea picturii Catedralei Naționale reprezintă un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă și pentru România. Cu toate acestea, criticile materiale cu privire la costurile catedralei vor continua, recunoaște și teologul Radu Preda.

Vorbim despre acest eveniment de importanță istorică cu teologul Radu Preda, părinte profesor al Facultății de Teologie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.

”Este o zi cu totul aparte, iar cuvântul istoric nu este exagerat. În mod evident, asistăm la o istorie care se scrie sub ochii noștri, dar care are o preistorie. Suntem la capătul istoric al unei istorii care a pregătit acest moment.

Lumea va critica. În timp ce se fac tăieri de la ajutoarele sociale, studenți, burse, se comasează instituții și mai știu eu ce alte măsuri – bine, cu excepția magistraturii sau a altor categorii de aleși, dar nu ai lui Dumnezeu, și nici ai poporului – critica aceasta pecuniară va persista, pentru că ea a fost melodia de fond de la bun început”, a declarat părintele Radu Preda.

”Biserica știe să chivernisească mai bine banul decât o face statul”

”Trecând de dimensiunea estetică, simbolistică, a arhitecturii – chestiunea aceasta materială a fost frecvent invocată și nu doar cu grijă față de bugetul național, ci de cele mai multe ori dintr-un afect anti-ortodox.

Dacă vom compara kilometrul de autostradă pe care statul român este dispus să-l plătească cu costurile divizate și împărțite pe categorii ale catedralei, vom constata, și de data aceasta, că biserica știe să chivernisească mai bine banul decât o face statul. Așa încât, a afirma că această catedrală e construită în ciuda altor priorități, este pur și simplu un fals”, a mai spus părintele profesor Radu Preda.

Declarațiile complete ale părintelui Radu Preda pot fi urmărite în video-ul atașat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













