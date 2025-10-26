Teolog: Critica materială a catedralei, un afect anti-ortodox. Biserica știe să chivernisească banul mai bine decât statul

Stiri actuale
26-10-2025 | 10:20
×
Codul embed a fost copiat

Sfințirea picturii Catedralei Naționale reprezintă un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă și pentru România. Cu toate acestea, criticile materiale cu privire la costurile catedralei vor continua, recunoaște și teologul Radu Preda.

 

autor
Stirileprotv

Vorbim despre acest eveniment de importanță istorică cu teologul Radu Preda, părinte profesor al Facultății de Teologie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.

Este o zi cu totul aparte, iar cuvântul istoric nu este exagerat. În mod evident, asistăm la o istorie care se scrie sub ochii noștri, dar care are o preistorie. Suntem la capătul istoric al unei istorii care a pregătit acest moment.

Lumea va critica. În timp ce se fac tăieri de la ajutoarele sociale, studenți, burse, se comasează instituții și mai știu eu ce alte măsuri – bine, cu excepția magistraturii sau a altor categorii de aleși, dar nu ai lui Dumnezeu, și nici ai poporului – critica aceasta pecuniară va persista, pentru că ea a fost melodia de fond de la bun început”, a declarat părintele Radu Preda.

”Biserica știe să chivernisească mai bine banul decât o face statul”

Trecând de dimensiunea estetică, simbolistică, a arhitecturii – chestiunea aceasta materială a fost frecvent invocată și nu doar cu grijă față de bugetul național, ci de cele mai multe ori dintr-un afect anti-ortodox.

Citește și
Catedrala Națională
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Dacă vom compara kilometrul de autostradă pe care statul român este dispus să-l plătească cu costurile divizate și împărțite pe categorii ale catedralei, vom constata, și de data aceasta, că biserica știe să chivernisească mai bine banul decât o face statul. Așa încât, a afirma că această catedrală e construită în ciuda altor priorități, este pur și simplu un fals”, a mai spus părintele profesor Radu Preda.

Declarațiile complete ale părintelui Radu Preda pot fi urmărite în video-ul atașat. 

Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică din lume. A costat 270 de milioane de euro și deține mai multe recorduri

Sursa: Pro TV

Etichete: costuri, catedrala nationala, teolog,

Dată publicare: 26-10-2025 10:20

Articol recomandat de sport.ro
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
Citește și...
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri
Stiri actuale
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri

Este zi de sărbătoare în Capitală. Astăzi, în sunetul celui mai mare clopot din lume, se sfințește pictura Catedralei Naționale.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”
Stiri actuale
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”

Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, Catedrala Națională devine polul credinței românești. 40.000 de pelerini sunt așteptați la București pentru sfințirea picturii edificiului.

Catedrala Mântuirii Neamului, aproape finalizată: icoane, vitralii și adăposturi antiatomice la nivelul minus 16
Stiri actuale
Catedrala Mântuirii Neamului, aproape finalizată: icoane, vitralii și adăposturi antiatomice la nivelul minus 16

Catedrala Mântuirii Neamului este gata să-i primească pe toți cei care vor să viziteze cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume.

Milioane de la credinciosi. A inceput colecta pentru Catedrala Neamului
Stiri Sociale
Milioane de la credinciosi. A inceput colecta pentru Catedrala Neamului

UPDATE: Dati un leu pentru Catedrala Neamului, dar parca mai bine ar pica o suta sau chiar o mie. Oficialii Patriarhiei Romane vor sa faca o colecta nationala fara precedent pentru cel mai mare si mai scump lacas de cult construit vreodata la noi.

Recomandări
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri
Stiri actuale
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri

Este zi de sărbătoare în Capitală. Astăzi, în sunetul celui mai mare clopot din lume, se sfințește pictura Catedralei Naționale.

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Top citite
1 Horoscop saptamanal
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii care au oportunități financiare în săptămâna 27 octombrie-2 noiembrie 2025
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
3 Focul lui Sumedru
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28