Catedrala Mântuirii Neamului, aproape finalizată: icoane, vitralii și adăposturi antiatomice la nivelul minus 16

23-09-2025 | 19:23
Catedrala Mântuirii Neamului este gata să-i primească pe toți cei care vor să viziteze cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume.

Roxana Hulpe

Interiorul este aproape finalizat se lucrează la ultimele icoane din mozaic ale sfinților canonizați anul acesta printre care și Arsenie Boca. La sfințirea care va avea loc pe 26 octombrie sunt așteptate peste 300 de mii de persoane.

Timp de 14 ani, aproape o mie de oameni au muncit zi de zi la Catedrala Mântuirii Neamului.

Unii, pe șantier, alţii au montat peste 30 de mii de metri pătraţi de marmură şi sticlă din Italia. Fiecare bucăţică s-a lipit cu apă şi făină într-un atelier dedicat acestei lucrări. Cea mai mare provocare a fost icoana din turla principală cu Maica Domnului la 106 metri înălţime. Acum se montează ultima icoană.

Pictor: ”Chiar acum în interior se lucrează la Sfinţii români noi cazozinați în 2025 contemporani cu noi printre care Arsenie Boca,Paisie de la Sihăstria. Ei vor fi amplasaţi în partea de nord la cota 0 chiar la intrarea în catedrală''.

Pe jos se va monta marmură românească. Zilele acestea se vor instala şi cele 110 scaune fixe şi alte 2.800 pliabile pentru credincioşi.

Crangasu Danuel, inginer şef catedrală: ''În Sfântul Altar avem 42 de banchete tot pe peretele circular dinspre răsărit inclusiv scaunul de sus, al 43 lea pe care stă mai marele bisericii, iar în naos avem 5 scaune arhiereşti pe care stă episcopul''.

Interiorul va fi luminat cu ajutorul celor peste 120 de vitralii şi 5 candelabre din bronz cu podoabe de piatră albă şi cruci patriarhale realizate în Viena. Cel mai mare are o înălţime de aproape 6 metri şi o deschidere de 9 metri .

Impresionant este şi vitraliul de la intrare. Are 96 metri pătraţi şi înfăţişează hramul principal al catedralei, Înălţarea Domnului. Iar la balcon va ieşi Patriarhul Daniel să binecuvânteze mulţimea întrucât esplanada va fi folosită şi că altar de vară.

Cele 5 clopote instalate în turla catedralei, unul dintre ele fiind cel mai mare din Europa vor fi auzite din nou în ziua sfinţirii edificiului. Sunt aşteptate aici peste 300 de mii de persoane, cei care vor rămâne afară vor avea 2 ecrane uriaşe amplasate de o parte şi de alta a esplanadei. Evenimentul va debuta la ora 9 cu slujba sfinţirii apoi va fi săvârşită liturghia de un sobor impresionant de preoţi în frunte cu Patriarhul Daniel şi invitatul special Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului.

Adrian Agachi, purtător de cuvânt BOR: ”În interiorul catedralei vom avea aproximativ 3 mii de persoane pe esplanada în jur de 8 mii de persoane şi vom avea şi spaţiile dinafară catedralei disponibile pentru toţi cei ce vor ajunge aici”.

Iar lucrările vor continua.

E grandios ce se vede la exterior, dar e impresionant ce este şi sub catedrala unde s-a săpat la o adâncime de 24 de metri tocmai pentru a fi o protecţie şi împotriva cutremurului. La -11 se vor ţine slujbele zilnice şi vor fi mai multe săli de spectacole, concerte, expoziţii, iar la -16 sunt 4 adăposturi antiatomice cu o capacitate de 150 de persoane fiecare, prevăzute cu tuneluri de ieşire spre nord şi sud la o distanţă de 50 m faţă de catedrală tocmai ca oamenii să iasă în siguranţă în caz de cutremur sau bombardament.

În următorii doi ani, sub esplanada care are 10.000 mp vor fi amenajate muzeul creştinismului, peştera sfântului Andrei, magazine cu obiecte bisericeşti, cantine pentru pelerini şi spaţii de conferinţă.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 23-09-2025 19:22

Au fost lacrimi de bucurie, marți, pe Arena Națională. Cei 1.400 de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au sărbătorit alături de prieteni și de familie.

