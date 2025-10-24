Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”

Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, Catedrala Națională devine polul credinței românești. 40.000 de pelerini sunt așteptați la București pentru sfințirea picturii edificiului.

autor
Roxana Hulpe

Pentru evenimentul care va scrie o nouă pagină din istoria Bisericii Ortodoxe Române a venit special în România Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. 

A ajuns în București cu un avion privat și o întârziere de două ore din cauza unor defecțiuni tehnice. Între timp, la Catedrala Națională se fac ultimele pregătiri.

Corepondent ProTV: ”În acest moment, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului, a ajuns pe pământ românesc. Este pentru a 11-a oară când vizitează țara noastră, prima dată s-a întâmplat în august 1993. Este însoțit de o delegație destul de mare, din care fac parte trei mitropoliți, preotul care slujește comunitatea creștin-ortodoxă din Turcia, dar și alți clerici. Este întâmpinat de Patriarhul Daniel, conducătorul Bisericii Ortodoxe Române și de delegația Patriarhiei”.

Patriarhul Daniel: ”Bine ați venit în România, prezența Sanctității voastre în mijlocul nostru e un prilej de mare binecuvântare și bucurie spirituale și întărire între Patriarhia Română și Ecumenică”.

Patriarhul Bartolomeu: ”Îmbrățișăm cu bucurie și respect biserica, pe distinsul său patriarh și pe nobilul popor român, recunoscând lucrările lor minunate, care Îl preamăresc pe Dumnezeu”.

După întâmpinarea de la Aeroportul Henri Coandă, cei doi patriarhi au mers cu o coloană oficială spre Catedrala Patriarhală, unde erau așteptați de o mulțime de credincioși.

A urmat slujba de Te Deum, o slujbă de mulțumire la ocazii festive. Bartolomeu I este capul spiritual al celor 300 de milioane de creștini ortodocși din întreaga lume. Este numit primul dintre egali, simbolul uman al unității lumii ortodoxe.

Sanctitatea Sa a dat Ucrainei în 2019 șansa de a fi autocefală, adică a înmânat documentul care recunoaște independența Bisericii Ucrainene. O decizie care a dus la o ruptură majoră de Patriarhia Moscovei.

În tot acest timp la Catedrala Națională încă se lucrează.

Corespondent ProTV: ”Ceea ce auzim sunt probele de sunet. Vocile puternice, impresionante, calde, fiecare acord umple acest spatiu și aduce o emoție aparte. Una care anticipează că urmează ceva special”.

”Un lucru formidabil, care era necesar pentru o țară ortodoxă”

În jur, totul prinde contur: s-au așezat florile, crizanteme românești, dar s-au ridicat și cele șase ecrane pe care pelerinii pot urmări slujba din interiorul Catedralei. Covorul roșu a fost deja întins pe scări.

Corespondent ProTV: ”Încă de duminică, cei care vor veni la Catedrala Națională vor putea face și cumpărături. Sunt amenajate două corturi, unde oamenii pot cumpăra fie veșminte, fie alte obiecte bisericești și lumânări. De pildă, aceste veșminte au fost create în atelierele Patriarhiei”.

În stradă, sunt deja turiști care fac fotografii și se minunează.

Credincios: ”Un lucru formidabil, care era necesar pentru o țară ortodoxă, categoric, indiferent de opiniile unora sau altora, era necesară o asemenea lucrare, care e ridicată pentru Dumnezeu, pentru credință”.

Credincios: ”Locuiesc în Paris și am venit în vacanță, așteptăm să se deschidă. Este ortodoxă, noi suntem ortodocși și suntem foarte bucuroși”.

Cei care vor să se închine în altar o pot face începând de duminică seara, de la ora 20, până pe 31 octombrie inclusiv.

Sursa: Pro TV

Etichete: patriarhul daniel, catedrala nationala, patriarhul bartolomeu I,

Dată publicare: 24-10-2025 19:28

