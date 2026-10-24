Sunt și multe lucrări semnate de artiste de la noi, voci puternice ale scenografiei contemporane.

Telefonul cu disc, partiturile vechi, instrumentele muzicale și machetele din recuzita filmului „Cravata galbenă” sunt un magnet, mai ales pentru tineri.

O creație impunătoare, realizată de scenografa Oana Micu, i-a ținut pe loc minute bune pe vizitatorii Bienalei de Scenografie.

Vizitator: „Îmi place foarte mult. Mi-a plăcut de la început de la prima cameră în care am intrat.”

Vizitator: „Cred că merită într-adevăr să fie vizitat. Sincer, cel mai impresionant lucru mi se pare numărul de oameni prezenți, sunt curioși să vină să descopere ce se ascunde într-o clădire oarecare din București, nu într-un muzeu popular. Este un lucru de apreciat.”

Vizitator: „Sunt mici universuri create pentru a ne apropia de lumea teatrului și pentru a aduce generația tânără aproape de această artă vie și specială care este scenografia.”

Adrian Damian - scenograf organizator: „Cred că este o șansă foarte rară ca publicul să poată să vadă locuri și spații la care altfel nu au acces pentru că în mod normal nu pot să urce pe scenă, nu poate să vadă spatele decorului, să simtă sau să pipăie captușeala costumului purtat de actori celebri.”

La expoziție sunt lucrări și instalații semnate de 29 de artiste din România.

Irina Moscu - director artistic: „Femeile sunt din ce în ce mai recunoscute în profesie, totuși nu sunt pe picior de egalitate cu bărbații și aici mă refer la oportunități, la condiții de muncă mai bune, la onorarii echitabile, deci mai sunt multe lucruri la care trebuie să lucrăm.”

Expoziția Bienalei de Scenografie București rămâne deschisă până în 25 octombrie, iar intrarea este liberă.