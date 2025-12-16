Cravata Galbenă, un film pentru toate generațiile, văzut de spectatori cu vârste între 6 și 96 de ani

PARTENERIAT - Cravata Galbenă, un film care unește generațiile, a fost văzut de peste 340.000 de spectatori și confirmă interesul major al publicului pentru una dintre cele mai ample producții cinematografice românești din ultimii ani.

Filmul se află în continuare în programul cinematografelor din întreaga țară, cu numeroase proiecții sold out.

Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale acestui succes este diversitatea publicului: la proiecții au participat spectatori cu vârste cuprinse între 6 și 96 de ani, semn că povestea filmului reușește să emoționeze și să provoace generații diferite.

“Sunt o fată de 11 ani și toată lumea mi-a spus că nu voi înțelege acest film, că este pentru adulți. Dar de fapt eu l-am înțeles, mai bine decât un adult. Mi-a dat sentimentul acela că un om când își propune ceva chiar reușește și mi-a dat o ambiție foarte interesantă pe care foarte puțini oameni reușesc să o îndeplinească așa sus.” (Anastasia)

“Am fost la film generații diferite din familie, prieteni; de la bunici și până la nepoții adolescenți, toți au fost impresionați. Cei tineri au văzut o lume necunoscută lor, cei mai copți au lăcrimat de emoții netrăite demult. Foarte bun film, despre valoare, muncă și recunoaștere, despre iubire de țară, familie, prieteni.” (Doina)

“Cravata Galbenă mi-a lăsat impresia unei povești care nu se grăbește să strige, ci alege să șoptească. Filmul mi-a amintit că fiecare om își poartă propria lumină, uneori timidă, alteori ascunsă, și că adevăratul curaj e să nu renunți la ea chiar și atunci când lumea pare să se stingă în jur.” (Christopher R.)

Filmul Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, poate fi urmărit pe marile ecrane din întreaga țară, în toate lanțurile de cinematografe.

Synopsis film

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis.

În rolurile principale sunt John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey). Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuția.

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrongși scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, realizat în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei.

Filmul Cravata Galbenă va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară din 14 noiembrie, distribuit de Vertical Entertainment.

