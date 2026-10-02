Sean Bean, Miranda Richardson, Ben Schnetzer și Kate Phillips s-au numărat printre invitații serii, alături de personalități importante ale lumii muzicii clasice, culturii și industriei cinematografice.

ODEON Luxe Leicester Square, unul dintre cele mai emblematice cinematografe londoneze, a găzduit miercuri, 30 septembrie, premiera de gală din Marea Britanie a filmului Cravata Galbenă inspirat de viața legendarului dirijor român Sergiu Celibidache.

Pentru o seară, tradiționalul covor roșu a fost înlocuit cu unul galben, iar sala de 800 de locuri a fost ocupată la capacitate maximă pentru unul dintre cele mai importante momente din parcursul internațional al filmului.

Gala a reunit actori din distribuția filmului, personalități ale lumii muzicii clasice, reprezentanți ai mediului de afaceri și nume importante ale scenei culturale.

Pe covorul galben au fost prezenți Sean Bean, laureat BAFTA, Miranda Richardson, nominalizată de două ori la Premiile Oscar, Ben Schnetzer, interpretul lui Sergiu Celibidache în anii tinereții, și Kate Phillips.

Li s-au alăturat personalități importante ale scenei muzicale internaționale: pianiștii Sir Stephen Hough, Alexandra Dariescu, Isata Kanneh-Mason și Jeneba Kanneh-Mason, artiștii lirici Fatma Said, Claire Booth și Ian Bostridge, violonceliștii Steven Isserlis și Laura van der Heijden, dirijorul Marios Papadopoulos MBE, chitaristul Miloš Karadaglić și violonista Jennifer Pike.

Filmul, primit cu entuziasm de publicul londonez

La finalul proiecției de la ODEON Luxe Leicester Square, cei 800 de spectatori au primit cu entuziasm echipa filmului, care a urcat pe scenă în aplauzele îndelungate ale publicului.

Adresându-se publicului, la finalul serii, Sean Bean a declarat: „Sunt extrem de bucuros pentru Serge și Adela că au reușit să aducă acest proiect pe marile ecrane din Marea Britanie și Irlanda. Pasiunea și devotamentul lor au fost extraordinare, iar rezultatul final este ceva de care sunt foarte mândru. Cred că, de fapt, cu toții suntem.”

Ben Schnetzer, starul serialului The Madison și al viitorului sezon The White Lotus, care îl interpretează în film pe tănărul Sergiu Celibidache, a declarat: „Să putem vedea acest film și să îl împărtășim cu publicul pe marele ecran, beneficiind de sistemul de sunet pe care îl avem aici...Mulțumesc, Serge, și tuturor celor care au lucrat la acest film. Este o adevărată bucurie și o experiență cu totul specială.”

Regizorul Serge Ioan Celebidachi a declarat: „Peste 300 de oameni au lucrat la acest film, iar 95% dintre ei au fost români. Cu toții au dat tot ce au avut mai bun și a fost un privilegiu, o bucurie și o onoare să lucrez alături de acești oameni extraordinari.”

Producătoarea Adela Vrînceanu Celebidachi a încheiat seara spunând: „Realizarea filmului Cravata Galbenă a fost, pentru noi toți, un proiect născut din pasiune și devotament. În esența sa, cinematografia înseamnă conexiune, înseamnă povești care rezonează dincolo de generații și ating sufletul oamenilor. În această seară, în timp ce ați urmărit filmul, ați trăit această călătorie alături de noi și ați devenit, la rândul vostru, parte din această poveste.”

O poveste cinematografică despre perseverență, identitate și puterea unui vis

Cravata Galbenă spune povestea fascinantă a dirijorului Sergiu Celibidache, una dintre cele mai strălucite și, în același timp, complexe personalități artistice ale secolului XX.

Forțat să plece din România natală, Sergiu Celibidache traversează greutățile Berlinului devastat de război și, împotriva tuturor obstacolelor, ajunge cel mai tânăr dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Berlin. Refuzul său de a face compromisuri în ceea ce privește arta și opoziția față de înregistrările de studio l-au transformat într-o personalitate admirată, dar și intens dezbătută în lumea muzicii.

Cravata Galbenă este o poveste profund umană despre familie, identitate, perseverență, iubire și puterea unui vis. Temele sale universale duc filmul dincolo de lumea muzicii clasice și îl transformă într-o poveste accesibilă unui public foarte larg.

Succesul filmului a fost confirmat încă de la lansarea în România, unde Cravata Galbenă a devenit cel mai vizionat film românesc al anului 2025 și s-a clasat pe locul al doilea în box-office-ul general, după Avatar.

Producția a fost recompensată ulterior cu opt Premii Gopo, printre care Premiul Publicului și premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, acordat lui Ben Schnetzer.

Parcursul internațional al filmului a continuat în Statele Unite, unde Cravata Galbenă a fost selectat în programul celei de-a 41-a ediții a Santa Barbara International Film Festival (SBIFF), unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Statele Unite.

Despre film și echipa de creație

John Malkovich, nominalizat de două ori la Premiile Oscar (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich), îl interpretează pe Sergiu Celibidache în ultima parte a vieții, în timp ce Ben Schnetzer (The Madison, The Book Thief) îl aduce pe ecran pe tânărul Celibidache.

Distribuția este completată de Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage, Harry Potter), Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey), Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), Anton Lesser (Game of Thrones, The Crown) și Charlie Rowe (Rocketman).

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, realizat în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei.

După premiera de gală de la Londra, filmul Cravata Galbenă va fi lansat în cinematografele din Marea Britanie și Irlanda pe 9 octombrie 2026, marcând o nouă etapă importantă în parcursul internațional al producției realizate integral în România.

Lansarea filmului în Marea Britanie și Irlanda este susținută de Casa Timiș, Cris-Tim, Chimcomplex, Aqua Carpatica, Trip Tailor, Banca Transilvania, Catena, ClassIN, IPRO Chauffeur și ICP Chauffeur.

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