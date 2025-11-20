Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea
Judecătorii CCR au amânat termenul de judecată pentru mărirea taxelor locale și auto pe data 4 februarie 2026, astfel că acestea nu pot crește de la începutul anului viitor.
„Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative - Termen ședință de judecată – 4 februarie 2026”, arată decizia CCR.
Sursa: StirilePROTV
