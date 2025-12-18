Taxa moștenită de la Ciolacu care va crește tarifele la energie, de la 1 ianuarie 2026

Stiri actuale
18-12-2025 | 10:45
Marcel Ciolacu
Inquam Photos / Cornel Putan

Majorarea tarifelor reglementate de transport şi distribuţie a energiei electrice, valabilă din 2026, este legată inclusiv de introducerea impozitului pe construcţii speciale, cunoscut drept „taxa de stâlp”, potrivit şefului ANRE.

autor
Mihai Niculescu

Aprobarea majorării, de la 1 ianuarie 2026, a tarifului reglementat de transport al energiei electrice practicat de Transelectrica, precum şi a tarifelor de distribuţie aplicate de trei dintre cei patru operatori regionali, a fost influenţată, printre altele, de includerea în costurile recunoscute a aşa-numitei „taxe pe stâlp”. Impozitul pe construcţii speciale a fost introdus de Guvern în aprilie anul acesta.

Explicaţiile au fost oferite de preşedintele Autoritătății Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, care a subliniat că această taxă reprezintă un element obligatoriu în structura tarifelor reglementate.

Taxa pe construcţii speciale, stabilită de guvernul Ciolacu la începutul acestui an, reprezintă 0,5% din valoarea netă a construcţiilor aflate în patrimoniul contribuabililor şi la 0,25% din valoarea construcţiilor care fac obiectul unor contracte sau acorduri de administrare, concesiune, folosinţă cu titlu gratuit ori închiriere, în cazul bunurilor din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, arată profit.ro.

Potrivit legislaţiei ANRE, toate taxele şi impozitele impuse de autorităţile statului sunt încadrate la costuri necontrolabile şi sunt recunoscute automat în tarifele reglementate practicate de operatorii de transport şi distribuţie.

„Taxa de stâlp are o pondere de circa 1% în creşterile de tarife de transport şi distribuţie”, a declarat George Niculescu. El a arătat că, în condiţiile în care ajustările tarifare au fost, în medie, de peste 4%, recunoaşterea acestui impozit explică aproximativ un sfert din majorări.

Şeful ANRE a precizat că, pe lângă impactul taxei pe construcţii speciale, ajustările de tarife au ţinut cont şi de volumele de investiţii realizate în reţelele de transport şi distribuţie, precum şi de gradul în care operatorii şi-au depăşit angajamentele minimale asumate.

Cât cresc tarifele de rețea în 2026

Tarifele de reţea – transport şi distribuţie – reprezintă, cumulat, peste un sfert din valoarea facturilor lunare de energie electrică plătite de populaţie.

În urma analizelor efectuate de autoritate, ANRE a modificat tarifele pentru Transelectrica şi pentru cei patru operatori concesionari regionali de distribuţie: Reţele Electrice, Distribuţie Energie Electrică România (DEER), Delgaz Grid şi Distribuţie Energie Oltenia (DEO).

„Urmare a analizei datelor transmise de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» – S.A., în conformitate cu prevederile Metodologiei transport, ANRE a efectuat calculele prin care s-au reproiectat veniturile ţintă pentru perioada a V-a de reglementare, corecţiile aferente perioadei a IV-a de reglementare, inclusiv corecţiile anuale ale anului 2024, şi a determinat veniturile reglementate şi tarifele de transport propuse spre aprobare, aplicabile de la data de 01 ianuarie 2026”, a transmis instituţia.

Pentru Transelectrica, tariful de extragere a energiei din reţea a fost majorat cu 10,35%, de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh, iar cel de introducere în reţea a crescut cu 10,33%, de la 3,29 lei/MWh la 3,63 lei/MWh.

În cazul distribuitorilor, deciziile diferă în funcţie de regiune. La Reţele Electrice a fost aprobată o creştere de 7,91%, de la 294,08 lei/MWh la 317,39 lei/MWh. Pentru DEER, majorarea este de 1,25%, de la 350,93 lei/MWh la 355,34 lei/MWh. Delgaz Grid va aplica o creştere de 9,81%, de la 353,23 lei/MWh la 387,91 lei/MWh.

Singura excepţie este Distribuţie Energie Oltenia, unde ANRE a decis o scădere a tarifelor cu 8,32%, de la 363,53 lei/MWh la 333,25 lei/MWh.

Sursa: Pro TV

Etichete: marcel ciolacu, energie electrica, tarife, taxa pe stalp,

18-12-2025

