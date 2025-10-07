Un grup de familii din Italia dă în judecată Facebook, Instagram şi TikTok pentru efectele nocive asupra copiilor

Un grup de familii din Italia a dat în judecată Facebook, Instagram și TikTok, acuzând platformele că nu respectă restricțiile de vârstă și folosesc funcții care creează dependență și afectează sănătatea mintală a copiilor, transmite Reuters.

Potrivit documentelor depuse la un tribunal din Milano, reclamanţii cer platformelor să adopte sisteme mai puternice de verificarea vârstei pentru utilizatorii mai mici de 14 ani, în concordanţă cu legea din Italia.

Aceştia solicită totodată platformelor deţinute de Meta - Facebook şi Instagram -, precum şi TikTok să elimine algoritmii potenţiali manipulatori şi să ofere informaţii transparente asupra posibilelor efecte nocive ale consumului în exces de social media.

Acţiunea, intentată de firma de avocatură Ambrosio & Commodo împreună cu Mişcarea părinţilor italieni (MOIGE), uremază să intre pe rolul camerei comerciale a tribunalului din Milano începând cu februarie 2026.

''Este prea uşor pentru copii să ocolească interdicţia de vârstă. Această acţiune vizează stoparea unui comportament nociv pentru un număr mare de persoane'', a spus avocatul Renato Ambrosio într-o delcaraţie trimisă Reuters luni seară.

Răspunsul companiei Meta privind siguranța tinerilor

Potrivit unui purtător de cuvânt al Meta, compania s-a angajat să garanteze siguranţa tinerilor online, iar ''siguranţa adolescenţilor ar trebui să fie o prioritate în toată industria''.

''Prin intermediul conturilor pentru adolescenţi oferim metode de protecţie pentru adolescenţi cum ar fi limitarea persoanelor care îi pot contacta, a conţinutului pe care îl pot vedea, precum şi a timpului pe care îl petrec în total pe Facebook şi pe Instagram. Totodată avem implementate măsuri pentru a-i împiedica pe adolescenţi să mintă în legătură cu vârsta''.

TikTok nu a dat curs imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Mai multe ţări, printre care Australia şi câteva state din Europa, au implementat sau sunt pe cale de a implementa măsuri prin care să limiteze utilizarea reţelelor de socializare în rândul minorilor.

Facebook, Instagram şi TikTok se confruntă de asemenea cu zeci de procese în Statele Unite în care sunt acuzate de faptul că atrag milioane de copii pe platformele lor, creând dependenţă.

În Italia, reclamanţii estimează că peste trei milioane din cele 90 de milioane de conturi Facebook, Instagram şi TikTok sunt folosite de copii cu vârste sub 14 ani.

Aceştia spun că utilizarea social media în rândul minorilor poate duce la probleme de sănătate cum ar fi tulburări alimentare, insomnii, depresie şi performanţe şcolare slabe.

Măsuri dispuse de IGSU în contextul avertizărilor meteorologice

