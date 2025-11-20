Statul în care minorii de sub 16 ani nu vor mai avea acces la Facebook și Instagram. Conturile, șterse până pe 10 decembrie

Stiri externe
20-11-2025 | 07:12
meta
Profimedia

Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începând cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare, anunţă AFP.

autor
Sabrina Saghin

„Începând de astăzi, Meta va notifica utilizatorii australieni pe care îi consideră a avea vârste cuprinse între 13 şi 15 ani că vor pierde accesul la Instagram, Threads şi Facebook”, a anunţat joi grupul american într-un comunicat.

„Meta va începe să blocheze conturile noi ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani şi să revoce accesul existent începând cu 4 decembrie, şi intenţionează să şteargă toate conturile cunoscute ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani până la 10 decembrie”, precizează textul.

Reţelele de socializare riscă amenzi mari

Adolescenţii vor putea accesa conturile lor „exact aşa cum le-au lăsat” odată ce vor împlini vârsta de 16 ani, a asigurat Meta.

Începând cu 10 decembrie, Australia va obliga platformele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram şi TikTok, să elimine utilizatorii cu vârsta sub 16 ani, în caz contrar acestea fiind pasibile de amenzi mari.

Citește și
jennifer aniston și jim curtis
Actrița Jennifer Aniston a oficializat relația cu Jim Curtis. Imaginea care a topit inimile fanilor. GALERIE FOTO

„Împărtăşim obiectivul guvernului australian de a crea experienţe online sigure şi adecvate vârstei, dar izolarea adolescenţilor de prietenii şi comunităţile lor nu este soluţia”, a susţinut grupul.

Sursa: News.ro

Etichete: australia, facebook, instagram,

Dată publicare: 20-11-2025 07:12

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Locuri magice de Crăciun în București - cele mai frumoase locuri de vizitat iarna. Harta celor mai instagramabile locații
Stiri Diverse
Locuri magice de Crăciun în București - cele mai frumoase locuri de vizitat iarna. Harta celor mai instagramabile locații

Crăciunul în București are o aură aparte. Fie că te plimbi prin centru și te lași purtat de traseul luminițelor festive sau vizitezi locuri frumos decorate pentru fotografii superbe de Instagram, Capitala te poartă într-o poveste cu totul aparte iarna.

Actrița Jennifer Aniston a oficializat relația cu Jim Curtis. Imaginea care a topit inimile fanilor. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Actrița Jennifer Aniston a oficializat relația cu Jim Curtis. Imaginea care a topit inimile fanilor. GALERIE FOTO

Actrița Jennifer Aniston și-a făcut relația oficială pe Instagram, iar noul ei partener i-a întors gestul, publicând la rândul său o fotografie care arată cât de puternică este legătura lor.

Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez
Stiri externe
Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez

Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, se ceartă oficial cu fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe tema războiului nuclear, iar într-o postare pe Instagram recurge la melodia „Calm Down” (Calmează-te) a Selenei Gomez, relatează POLITICO.

Recomandări
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării

Anul 2014 a adus cu el lecții dure pentru România. Am început cu ierni grele și coduri roșii de viscol, am pierdut oameni în tragedii naturale și am simțit din nou vulnerabilitățile sistemului de intervenție.

Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat
Stiri Politice
Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Un grup de lucru, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va ocupa de reformarea companiilor de stat. Anunțul a fost făcut de llie Bolojan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Noiembrie 2025

45:32

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28