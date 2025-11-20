Statul în care minorii de sub 16 ani nu vor mai avea acces la Facebook și Instagram. Conturile, șterse până pe 10 decembrie

Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începând cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare, anunţă AFP.

„Începând de astăzi, Meta va notifica utilizatorii australieni pe care îi consideră a avea vârste cuprinse între 13 şi 15 ani că vor pierde accesul la Instagram, Threads şi Facebook”, a anunţat joi grupul american într-un comunicat.

„Meta va începe să blocheze conturile noi ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani şi să revoce accesul existent începând cu 4 decembrie, şi intenţionează să şteargă toate conturile cunoscute ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani până la 10 decembrie”, precizează textul.

Reţelele de socializare riscă amenzi mari

Adolescenţii vor putea accesa conturile lor „exact aşa cum le-au lăsat” odată ce vor împlini vârsta de 16 ani, a asigurat Meta.

Începând cu 10 decembrie, Australia va obliga platformele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram şi TikTok, să elimine utilizatorii cu vârsta sub 16 ani, în caz contrar acestea fiind pasibile de amenzi mari.

„Împărtăşim obiectivul guvernului australian de a crea experienţe online sigure şi adecvate vârstei, dar izolarea adolescenţilor de prietenii şi comunităţile lor nu este soluţia”, a susţinut grupul.

