„Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos, și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează, pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a declarat vineri președintele Nicușor Dan.

Vineri a fost emis, la nivelul judeţului Buzău, un mesaj RO-ALERT privind un posibil zbor al unei drone în zona de câmpie.

Potrivit Inspectoratului pentru Situţii de Urgenţă (ISU) Buzău, avertizarea fost emisă la nivel judeţean de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi vizează o zonă extinsă din sud-estul României, care include şi judeţul Buzău.

"A fost emis un mesaj RO-ALERT de la nivelul IGSU pentru o zona extinsă din sud-estul României care cuprinde şi judeţul Buzău. Posibil dronă pe raza judeţului Buzău în zona de câmp", a anunţat ISU Buzău.

Ro-Alert în mai multe județe

Tot vineri, locuitorii din Brăila şi Galaţi au primit un mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizaţi asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi sfătuiţi să se adăpostească.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, "SMFA a extins zona pentru ALERTA AERIANĂ. Zona vizată - estul judeţului Brăila. S-a transmis mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT".

Mesajul transmis populaţiei precizează: "Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 min."

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de joi spre vineri, mai multe drone care s-au apropiat de graniţa fluvială a României, în urma unei noi serii de atacuri asupra unor obiective din Ucraina.

Centrul Naţional Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 00.56.